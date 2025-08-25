CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Singo için yaptığı teklif belli oldu!

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Singo için yaptığı teklif belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, uzun süredir ilgilendiği ve savunma transferi için liste başı olan isim Wilfred Singo için Monaco'ya teklifini iletti. İşte detaylar... (GS Spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:19
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Singo için yaptığı teklif belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik, kaleci ve sağ bek de oynayabilen bir stoper. Bu dönem boyunca birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda liste başı olan Wilfred Singo için temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Singo için yaptığı teklif belli oldu!

Footmercato'nun haberine göre, Monaco forması giyen Fildişi Sahilli oyuncuyu Türkiye'ye ikna eden Galatasaray, Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı. Oyuncu için 28 milyon Euro'luk teklif sunan Galatasaray, transferi gerçekleştirmesi durumunda Türkiye futbol tarihindeki en pahalı defans oyuncusuna sahip olmuş olacak(Şu anda rekor Diego Carlos'a ait. 11.4 milyon Euro).

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Singo için yaptığı teklif belli oldu!

Monaco'nun, 2023'te Torino'dan 9 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Singo için yaklaşık 40 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Oyuncu için Galatasaray'ın tek talip olmadığı, Alman devi Borussia Dortmund'un da genç savunmacı için hamle yapabileceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Singo için yaptığı teklif belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maçta görev alan Wilfred Singo, 2699 dakika sahada kaldı ve 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Singo için yaptığı teklif belli oldu!

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği haber.

