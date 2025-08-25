TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Singo için yaptığı teklif belli oldu!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, uzun süredir ilgilendiği ve savunma transferi için liste başı olan isim Wilfred Singo için Monaco'ya teklifini iletti. İşte detaylar... (GS Spor haberleri)
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik, kaleci ve sağ bek de oynayabilen bir stoper. Bu dönem boyunca birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda liste başı olan Wilfred Singo için temaslarını sıklaştırdı.
Footmercato'nun haberine göre, Monaco forması giyen Fildişi Sahilli oyuncuyu Türkiye'ye ikna eden Galatasaray, Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı. Oyuncu için 28 milyon Euro'luk teklif sunan Galatasaray, transferi gerçekleştirmesi durumunda Türkiye futbol tarihindeki en pahalı defans oyuncusuna sahip olmuş olacak(Şu anda rekor Diego Carlos'a ait. 11.4 milyon Euro).
Monaco'nun, 2023'te Torino'dan 9 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Singo için yaklaşık 40 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Oyuncu için Galatasaray'ın tek talip olmadığı, Alman devi Borussia Dortmund'un da genç savunmacı için hamle yapabileceği konuşuluyor.
