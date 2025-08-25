TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Singo için yaptığı teklif belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik, kaleci ve sağ bek de oynayabilen bir stoper. Bu dönem boyunca birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda liste başı olan Wilfred Singo için temaslarını sıklaştırdı.

Footmercato'nun haberine göre, Monaco forması giyen Fildişi Sahilli oyuncuyu Türkiye'ye ikna eden Galatasaray, Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı. Oyuncu için 28 milyon Euro'luk teklif sunan Galatasaray, transferi gerçekleştirmesi durumunda Türkiye futbol tarihindeki en pahalı defans oyuncusuna sahip olmuş olacak(Şu anda rekor Diego Carlos'a ait. 11.4 milyon Euro).