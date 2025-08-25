CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! O rakamda anlaşıldı

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! O rakamda anlaşıldı

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Wilfried Singo transferini bitirmek üzere. Fildişili oyuncu ile anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, Monaco ile de el sıkıştı. İşte o rakam... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 16:46
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! O rakamda anlaşıldı

Yaz transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik, kaleci ve sağ bek de oynayabilen bir stoper. Bu dönem boyunca birçok yıldız isimle görüşen Cimbom, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda liste başı olan Wilfried Singo için temaslarında son noktaya geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! O rakamda anlaşıldı

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Wilfried Singo, Galatasaray'a oldukça yakın. 24 yaşındaki oyuncu, kişisel şartlarda sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya vardı. Oyuncuyu İstanbul'a gelmeye ikna eden Galatasaray, Monaco ile yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! O rakamda anlaşıldı

Fransız kulübü ile görüşen sarı-kırmızılı yöneticiler, yaklaşık 30 milyon Euro civarında bir anlaşmayla transferi gerçekleştirmek üzere. Singo transferinin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Türk futbol tarihindeki bonservisi en pahalı defans oyuncusuna sahip olmuş olacak(Şu anda rekor Diego Carlos'a ait. 11.4 milyon Euro).

