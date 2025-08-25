TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo imzaya kaldı! O rakamda anlaşıldı

ğ bek de oynayabilen bir stoper. Bu d

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Wilfried Singo, Galatasaray'a oldukça yakın. 24 yaşındaki oyuncu, kişisel şartlarda sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya vardı. Oyuncuyu İstanbul'a gelmeye ikna eden Galatasaray, Monaco ile yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı.