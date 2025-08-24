TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku! Maaşı...

Galatasaray, 3 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluk serisini bu sezon da devam ettirmek istiyor. Cimbom, Süper Lig'in yanı sıra mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Cimbom'da bu nedenle transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray'ın gündemindeki yıldızlardan birisi de İlkay Gündoğan. Futbolcuyla ilgili son olarak flaş gelişmeler yaşanıyor.