TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku! Maaşı...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İlkay Gündoğan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılara son olarak futbolcudan transferde üzen haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray, 3 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluk serisini bu sezon da devam ettirmek istiyor. Cimbom, Süper Lig'in yanı sıra mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir başarıya ulaşmayı hedefliyor.
Cimbom'da bu nedenle transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray'ın gündemindeki yıldızlardan birisi de İlkay Gündoğan. Futbolcuyla ilgili son olarak flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bild'in yer verdiği habere göre; İlkay Gündoğan, Galatasaray ile maaş konusunda anlaşma sağlayamadı. İlkay'ın maaş talebi Galatasaray'a yüksek geldi. Futbolcu, Bundesliga'ya dönmeyi ciddi şekilde düşünüyor.
