Galatasaray'ın orta saha transferini duyurdular! Maurits Kjaergaard Okan Buruk'un prensi olacak

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerinin ardından sessizliğe bürünen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Önceliğini kaleci transferine veren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray için İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom için Maurits Kjaergaard iddiası gündeme geldi. Takvim'in Sport Mediaset'ten derlediği habere göre, Galatasaray, Salzburg forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.