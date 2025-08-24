Galatasaray'ın orta saha transferini duyurdular! Maurits Kjaergaard Okan Buruk'un prensi olacak

Şampiyonlar Ligi'ne oyuncu listesini vermek için kısa bir zamanı kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar Salzburg forması giyen Danimarkalı genç oyuncuya kancayı taktı. İtalyan medyası transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerinin ardından sessizliğe bürünen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Önceliğini kaleci transferine veren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray için İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom için Maurits Kjaergaard iddiası gündeme geldi. Takvim'in Sport Mediaset'ten derlediği habere göre, Galatasaray, Salzburg forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.
Salzburg, genç futbolcusu için 15 milyon euro bonservisi talep ediyor. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Kjaergaard'ın Salzburg ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
RB Salzburg forması ile bugüne kadar 110 maça çıkan Kjaergaard, 17 gol ve 27 asist kaydetti. 2019 yılında Lyngby altyapısında 2 milyon 700 bin Euro bedelle transfer edilen genç futbolcu, Danimarka'nın tüm alt yaş milli takım kategorilerinde de forma giydi.