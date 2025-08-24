GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 00:10 Güncellema Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 00:14
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER

Okan Buruk: "Gol yemedik ama rakibe pozisyonlar verdik. Genel performans olarak bu haftalar zor haftalar. Gol yemeden galibiyet almak çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kim oynarsa oynasın takım oyunun iyi oynuyoruz."

"BARIŞ ALPER SÖZLERİ"

"Barış bizim için çok değerli, özel bir oyuncu. Burada çok büyük bir yanlış anlaşılma oluşuyor. Barış'a doğru şekilde sahip çıkmamız gerek. Hatalar, yanlışlar olabilir ama kötü niyetli olmadığını bilmemiz gerek. Onunla birebir konuştuk, doğru şekilde yürütmeye çalıştık. Bir kafa karışıklığı var, bunu takıma yansıtmaması da önemliydi. Bunun da önünü kesmiş olduk. Barış önemli hizmetlerde bulundu, bunu unutmamamız gerek. Her insan hata yapıyor, bunu bilerek, ona da yardımcı olarak yönetmeliyiz."

"OYUNCU SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Onu geri kazanmamız gerekiyor. Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisinden hiçbir şey eksilmedi. Bu tür şeyler olabiliyor, bunlar insani şeyler. Onu hep beraber silmememiz gerekiyor. Galatasaray için önemli bir oyuncu. Biz oyuncu satmayı düşünmüyoruz."

