GALATASARAY HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmekten vazgeçtiler!

GALATASARAY HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmekten vazgeçtiler!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği yılan hikayesine dönen Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun transferinden vazgeçtiler. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:22
GALATASARAY HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmekten vazgeçtiler!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz belirsizliği sürüyor. Yaz transfer döneminde adı birçok takımla anılan yıldız futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmekten vazgeçtiler!

Geçtiğimiz günlerde Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,

"Barış Alper sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Net olarak ifade ettim; Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Çok net, sezon başında plan yapıyorsunuz, sezon ortasında planları uyguluyorsunuz, sezon sonunda önümüzdeki sezonun planını yapıyorsunuz.

Bizim geçen sene sonuna doğru Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Bizim Avrupa'da başarı çıtamız Şampiyonlar Ligi. Bunun için kadro planlaması yaptık. Şöyle düşünün, bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden bir tanesi Galatasaray'a büyük katkı vermiş oyuncuları tutmak." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmekten vazgeçtiler!

Özbek'in açıklamaları üzerine Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, "Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti." açıklamasını yapmış, transfer dedikodularını artırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmekten vazgeçtiler!

İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre Galatasaray, NEOM SC'nin 40+5 milyon Euro'luk teklifini reddetti. Bu teklifinin reddedilmesinin ardından Bologna ve Napoli, Barış Alper Yılmaz transferinden çekilmek zorunda kaldı. Transfer döneminin bitmesine sadece 10 gün kaldığı göz önüne alındığında, oyuncunun bu yaz Serie A'ya gitmesi pek olası görünmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmekten vazgeçtiler!

İŞTE O HABER

