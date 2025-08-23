GALATASARAY HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmekten vazgeçtiler!

Geçtiğimiz günlerde Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Barış Alper sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı çok büyük. Net olarak ifade ettim; Galatasaray Başkanı olarak ben Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Çok net, sezon başında plan yapıyorsunuz, sezon ortasında planları uyguluyorsunuz, sezon sonunda önümüzdeki sezonun planını yapıyorsunuz. Bizim geçen sene sonuna doğru Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Bizim Avrupa'da başarı çıtamız Şampiyonlar Ligi. Bunun için kadro planlaması yaptık. Şöyle düşünün, bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden bir tanesi Galatasaray'a büyük katkı vermiş oyuncuları tutmak." ifadelerini kullanmıştı.