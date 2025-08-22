Kayseri’de tek forvet

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da ligde yoluna doludizgin devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Kayserispor deplasmanında 3 puana odaklanmış durumda. Ligdeki ilk iki karşılaşmaya ileride Barış Alper Yılmaz'la çıkan teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen ve İcardi tam hazır olmadığı için bu yolu tercih etmişti. Ancak iki yıldızı da Fatih Karagümrük mücadelesinde sonradan oyuna alan Buruk, pazar günkü Kayseri deplasmanında Osimhen'i tek başına sahaya sürecek. İcardi'yi ufak ufak süre vererek hazırlayacak olan başarılı çalıştırıcı, sağ kanatta ise Barış Alper'e şans verip Yunus Akgün'ü kulübeye çekecek.