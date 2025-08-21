CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı belli oldu! Takımda kalırsa...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı belli oldu! Takımda kalırsa...

Bu sezona etkili bir giriş yapan, Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerini peşine takan Barış Alper için karar verildi. Galatasaray'ın milli oyuncunun transferi için istediği rakam ortaya çıkarken takımda kalması halinde maaşına iyileştirme yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı belli oldu! Takımda kalırsa...

Kaleci ve savunma transferine yoğunlaşan Galatasaray'ın ikinci gündem maddesi Barış Alper Yılmaz.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı belli oldu! Takımda kalırsa...

Avrupa kulüplerinin ardından Suudi Arabistan pazarına giren Barış Alper, Neom'dan yıllık 10 milyon Euro'yu bulan astronomik teklif aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı belli oldu! Takımda kalırsa...

Sarı-kırmızılılar ise 50 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmadı ve iki görüşmeden sonuç çıkmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı belli oldu! Takımda kalırsa...

Geçen sezon içinde Barış Alper'in sözleşmesini yenileyen yönetim, 2000 doğumlu milli oyuncunun ücretini, 2.5 milyon Euro kazanan Sallai ile eşitledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı belli oldu! Takımda kalırsa...

Sabah'ta yer alan habere göre, Neom'dan 4 katı teklif alan Barış Alper'in satılmazsa, maaşında yine iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı belli oldu! Takımda kalırsa...

SON İKİ İDMANA KATILMADI, HASTA OLDUĞU BELİRTİLDİ
Yıldız oyuncunun takımda kalmasını isteyen Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi planlamasını Barış'a göre yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı belli oldu! Takımda kalırsa...

Tecrübeli teknik adam, transfer süreciyle ilgili, "Barış Alper Yılmaz gibi oyuncu bulmak kolay değil. Ona teklif her zaman var. Başkan ve yönetim, Barış için en doğru kararı verir" açıklamasını yapmıştı. Bu arada son 2 gündür idmanlara çıkmayan Barış'ın hasta olduğu ifade edildi.

