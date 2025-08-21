Galatasaray'ın Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. İki grup halinde 10'a 2 pasla devam eden antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
