Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray'ın Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk olacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 01:21
Galatasaray'ın Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. İki grup halinde 10'a 2 pasla devam eden antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

