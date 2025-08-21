Galatasaray'ın Zecorner Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. İki grup halinde 10'a 2 pasla devam eden antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.