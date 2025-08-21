CANLI SKOR ANA SAYFA
Bissouma hamlesi

Bissouma hamlesi

Galatasaray, Fenerbahçe’nin de transfer listesinde olan Yves Bissouma için 25 milyon euroyu gözden çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Bissouma hamlesi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden önemli isimlerle temas halinde olan sarı-kırmızılılar, son olarak gündemine Tottenham'dan Yves Bissouma'yı aldı. 28 yaşındaki Malili oyuncu için İngiliz ekibiyle temasa geçen Galatasaray transfer komitesi; birkaç gün içinde resmi teklifini yapacak. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre ise G.Saray 25 miylon euroyu gözden çıkardı. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Malili orta sahanın transfer görüşmelerinde menajer Gardi de bulunacak. Tottenham'da kadroda düşünülmeyen oyuncuyla teknik direktör Okan Buruk'un internet üzerinden görüntülü bir görüşme yapacağı da gelen bilgiler arasında...

Kadroya alınmadı

YVES Bissouma, Tottenham menajeri Thomas Frank tarafından Burnley maçının kadrosuna alınmadı. Danimarkalı, oyuncuyu kadroda görmek istemiyor.

