Haberler Galatasaray Akanji ısrarı

Akanji ısrarı

G.Saray yönetimi Ederson’un yanına City’den bir isim daha istedi. Daha önce de transfer gündemine gelen 30 yaşındaki İsviçreli stoper için yeniden harekete geçen sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Akanji ısrarı

Transfer çalışmaları için süre daralırken sarı-kırmızılılar dört bir yandan görüşmelerini sürdürüyor. Bir yandan Monaco'nun 24 yaşındaki yıldızı Singo için bastıran sarı-kırmızılılar bir yandan da Manchester City'yi ablukaya almış durumda. Uzun süredir Ederson için İngiliz ekibiyle temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, haziran ayında da gündeme gelen Manuel Akanji için yeniden harekete geçti. Galatasaray yönetimi, Ederson'un yanına takım arkadaşını da katarak İstanbul'a getirmek istiyor.

ZORUNLU OPSİYON

Manchester City'de düşünülmeyen oyuncunun ayrılığına onay çıkarken futbolcu ile de temaslar başladı. 30 yaşındaki İsviçreli futbolcunun menajeri bu hafta görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a davet edildi. Burada G.Saray'ın hedeflediği başarılar hakkında bilgi verilecek ve oyuncuyu ikna turu başlayacak. Eğer Akanji ile anlaşma sağlanırsa Manchester City'ye satın alma zorunluluğu ile kiralama teklifinde bulunulacak. Manuel Akanji transferinin bu hafta içerisinde kesin olarak şekillenmesi bekleniyor.

EDERSON İLKAY PAKETİYLE BİRLİKTE

Ederson'da sona yaklaşan sarıkırmızılılar, İngiliz ekibinden İlkay Gündoğan'ı da istiyor. Bu iki futbolcunun yanına Akanji'yi de eklemeye çalışan G.Saray yönetimi, böylece İngiliz devinden 3 ismi kadrosuna katmış olacak. İngiliz ekibi Manchester City ile iyi ilişki içerisinde bulunan sarıkırmızılılar, üç yıldızı aynı uçağa bindirebilir.

SAĞ BEK VE ÜÇLÜ OYNUYOR

Esas bölgesi stoper olan 30 yaşındaki futbolcu gerek olduğu zamanlarda sağ bekte de görev yapabiliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un aradığı profile tamamen uyan Akanji, üçlü savunmanın sağında da görev alabildiği için savunmada istenen her plana uyum sağlayabiliyor.

