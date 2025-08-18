Top artık Carlos Cuesta’da

Geçen sezon transfer edilen ancak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Carlos Cuesta'da yol ayrımına gelindi. Kolombiyalı futbolcu için Rus ekibi Spartak Moskova ve Brezilya temsilcisi Vasco da Gama ile anlaşan sarı-kırmızılılar oyuncunun vereceği kararı bekliyor. Yönetim Spartak biraz daha yüksek ücret verdiği için orayı tercih etse de kararı Cuesta verecek.