CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Top artık Carlos Cuesta’da

Top artık Carlos Cuesta’da

Geçen sezon transfer edilen ancak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Carlos Cuesta'da yol ayrımına gelindi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Top artık Carlos Cuesta’da

Geçen sezon transfer edilen ancak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Carlos Cuesta'da yol ayrımına gelindi. Kolombiyalı futbolcu için Rus ekibi Spartak Moskova ve Brezilya temsilcisi Vasco da Gama ile anlaşan sarı-kırmızılılar oyuncunun vereceği kararı bekliyor. Yönetim Spartak biraz daha yüksek ücret verdiği için orayı tercih etse de kararı Cuesta verecek.

G.Saray'a Rus genç yetenek!
Fenerbahçe'den 10 numara transfer! Menajeri...
DİĞER
Efsane yarışma programı yarın akşam ekranlarda!
Çanakkale'de zamanla yarış! Alev ablukasındaki 7 köye tahliye! 57. Alay'a girişler yasak | Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu büyük ölçüde kontrol altında
F.Bahçe'de Palacios için kıran kırana pazarlık!
Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal hayat buldu Kartal hayat buldu 01:37
Milan kupada bir üst tura yükseldi Milan kupada bir üst tura yükseldi 01:29
Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! 01:29
Milan kupada bir üst tura yükseldi Milan kupada bir üst tura yükseldi 01:28
Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! 01:27
Solskjaer: Rakip kaleci çok iyi oynadı ama... Solskjaer: Rakip kaleci çok iyi oynadı ama... 01:18
Daha Eski
Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! 01:18
Beşiktaş uzatmalarda galip! Beşiktaş uzatmalarda galip! 01:18
G.Saray'a sambacı savunmacı! G.Saray'a sambacı savunmacı! 01:18
Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon 01:18
Başakşehir'de kazanan çıkmadı! Başakşehir'de kazanan çıkmadı! 01:18
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 01:18