Mucize adam Icardi

Galatasaray yıldızları İcardi ve Osimhen'e bu sene bir kez daha kavuştu. Geçen sezonu sakatlıkla geçiren İcardi ve bonservisi alınan Osimhen, önceki gün oynanan Karagümrük maçıyla birlikte yeniden parçalı formayı giydi ve taraftarları mest etti. Teknik direktör Okan Buruk, mücadeleye Barış Alper Yılmaz ile başlarken, iki dünya yıldızı ikinci devrede sahaya girdi. İkisi de tribünlerden inanılmaz bir destekle sahaya çıkarken, özellikle İcardi'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Galatasaray taraftarının aşkı, mucizeyi başararak fedakarlık örneği de gösterip, sahalara yaklaşık 2 ay erken döndü

OYNAMAK İÇİN ÇOK ISRAR ETTİ

RAMS Park'taki maçın 81. dakikasında sahaya adımı atan Arjantinli, sadece 6 dakikada golünü attı. Torreira'nın hücum presi ile kazanıp attığı pası iyi değerlendiren tecrübeli futbolcu, 281 gün sonra çıktığı maçta fileleri buldu. Tüm tribünler hep bir ağızdan İcardi ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısını söylerken, Arjantinli yıldızın ligde her geçen hafta daha fazla süre alması bekleniyor.

Ancak İcardi'nin ilk 11'de başlamasının zaman alacağı öğrenildi.

Yıldız golcü sağlık heyeti ve teknik ekiple yaptığı görüşmede ısrarla sahaya çıkmak istediğini belirtmişti.