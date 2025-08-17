CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Mucize adam Icardi

Mucize adam Icardi

Galatasaray yıldızları İcardi ve Osimhen'e bu sene bir kez daha kavuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mucize adam Icardi

Galatasaray yıldızları İcardi ve Osimhen'e bu sene bir kez daha kavuştu. Geçen sezonu sakatlıkla geçiren İcardi ve bonservisi alınan Osimhen, önceki gün oynanan Karagümrük maçıyla birlikte yeniden parçalı formayı giydi ve taraftarları mest etti. Teknik direktör Okan Buruk, mücadeleye Barış Alper Yılmaz ile başlarken, iki dünya yıldızı ikinci devrede sahaya girdi. İkisi de tribünlerden inanılmaz bir destekle sahaya çıkarken, özellikle İcardi'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Galatasaray taraftarının aşkı, mucizeyi başararak fedakarlık örneği de gösterip, sahalara yaklaşık 2 ay erken döndü

OYNAMAK İÇİN ÇOK ISRAR ETTİ

RAMS Park'taki maçın 81. dakikasında sahaya adımı atan Arjantinli, sadece 6 dakikada golünü attı. Torreira'nın hücum presi ile kazanıp attığı pası iyi değerlendiren tecrübeli futbolcu, 281 gün sonra çıktığı maçta fileleri buldu. Tüm tribünler hep bir ağızdan İcardi ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısını söylerken, Arjantinli yıldızın ligde her geçen hafta daha fazla süre alması bekleniyor.

Ancak İcardi'nin ilk 11'de başlamasının zaman alacağı öğrenildi.

Yıldız golcü sağlık heyeti ve teknik ekiple yaptığı görüşmede ısrarla sahaya çıkmak istediğini belirtmişti.

Cuesta için yeni teklif!
Mourinho: Adil bir sonuç oldu!
DİĞER
Burcu Kıratlı'dan samimi itiraflar: Aşk için şehir değiştirdim, kariyerime ara verdim!
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinden kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında...
Barış Alper için çılgın bonservis kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar 07:32
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:20
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:18
Barış Alper için çılgın bonservis kararı! Barış Alper için çılgın bonservis kararı! 01:10
Mourinho: Adil bir sonuç oldu! Mourinho: Adil bir sonuç oldu! 00:55
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:55
Daha Eski
Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! 00:55
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 00:55
F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! 00:55
F.Bahçe maçında kırmızı kart! F.Bahçe maçında kırmızı kart! 00:55
12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 00:55
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:55