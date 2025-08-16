Usta yazardan Galatasaray'ın yıldızına övgü: Formasının içine yüreğini koyan adam...

Formasının içine yüreğini de koyan adam Barış Alper Yılmaz! Dün yine muhteşem ötesi bir gol attı. Orta sahadan hareketlendi, hızıyla, takipçiliği ile gücüyle, tekniği ile oyun zekası ile rakibini saf dışı bırakıp topu ağlara gönderdi. Bu gole şapka çıkarılır. Ceket iliklenir... Barış Alper Yılmaz, sadece rakip oyuncuyu değil, dün yeteneklerini bile solladı.
Dün yine Rams Park'ın tribünleri, sarı-kırmızı çiçek bahçesi gibiydi. Yılbaşı kartpostalları gibiydi tribünler... Hakem Ozan Ergün'ün maçın 21. dakikasında Karagümrüklü Tresor Doh'un Davinson Sanchez'e yaptığı gaddarca harekete seyirci kalmasına anlam veremedim. Bu nasıl hakemlik arkadaş! Gözünün önündeki bu acımasızca harekete nasıl bu kadar duyarsız kalabiliyorsun! VAR olmasa Doh'un yaptığı yanına kar kalacaktı. Tresor Doh o hareketi belki isteyerek yapmadı ama böyle sert hareketlerin cezası kırmızı kart! Hakem gitti izledi ve 23'te kırmızı kartını çıkardı. İlk yarıda iyi oynayan bir Karagümrük izledik. Özellikle Berkay Özcan müthiş işler yaptı. Maçın ilk dakikalarında Günay'ın etkili bir kurtarışı da vardı.
Galatasaray'ın hücumcuları, final paslarında biraz becerikli olabilselerdi ilk yarıda fark gelirdi. İkinci yarının başında Lemina'nın şutu çizgiden çıkarıldı. Dün sürekli gol koklayan ve önde oynayan bir Lemina izledik. Ama hal böyle orta sahanın bütün yükü Torreira'nın omuzlarına bindi. Abdülkerim Bardakçı sezona çok iyi başladı, dün de maç boyunca çok kritik hamlelerle savunmayı ayakta tuttu. Sane çok yetenekli tartışılmaz! İlk yarıda etkisizdi ama ikinci 45'te açıldı. İyi işler yaptı. Bir gol atsa kendini bulacak. İlk yarıda etkili bir kurtarış yapan Günay, 60'ta karşı karşıya pozisyonda mucizevi bir hamle ile golü önledi. Okan hoca baktı ki işler iyiye gitmiyor. 61'de Lemina'yı dışarı alıp, Osimhen'i sahaya sürdü.
Osimhen girdikten sonra rakip kaleye dalga dalga gitmeye başladı sarı-kırmızılılar. Üst üste gol pozisyonlarına girdi Galatasaray. Ve bu baskı Cimbom'a ikinci golü getirdi. Barış Alper'in ortasında ters bir hamle yapan Fatih topu kendi kalesine gönderdi. Zaten Fatih dokunmasa arkasındaki Osimhen topu filelere yapıştıracaktı. Galatasaray, dün sadece Osimhen'e değil, İcardi'ye de kavuştu! 80'de Barış Alper'in yerine oyuna giren İcardi, tribünlerde bayram havası estirdi. Golle döndü; İcardi! Ve tribünler o meşhur şarkı ile Seyrantepe'yi inletti: 'Aşkın olayım!' İcardi dün ayakları ile resim çizmeye başladı. Arjantinli gol sihirbazının golü hem coşturdu; hem de sevinçten ağlattı Galatasaraylıları... Uzay takımının uzaylı golcüleri sahne aldı! Aslan kükredi...
REHA KAPSAL – TEST!
Galatasaray ligde kendi sahasında çıktığı ilk maçta, hele bir de açılışı Gaziantep'te aldığı farklı galibiyet sonrası 50 bin sarı kırmızılı taraftarının önünde mükemmel bir atmosferde oynadı. Karagümrük gayet iyi başladı oyuna. Kompakt bir savunma anlayışını ve ön alanda presi gayet iyi uyguluyorlardı, tabiki ta ki Barış Alper farkı ortaya çıkıncaya kadar. Oyuna iyi başlamayan sarı kırmızılılara bu gol ilaç gibi geldi. Bir de buna 23. dakikada Karagümrük 10 kişi kalınca oyunun tüm kontrolünü ele geçirdiler.
Sahada Sane, kulübede İcardi ve Osimhen var. Golü geçen maçın yıldızı ve ligin en hızlı en bire birde güçlü oyuncusu, her maçı sanki son maçı gibi oynayan gerçek bir savaşçı ve de karakter olan Barış Alper Yılmaz atıyor. Yani sarı kırmızılılar böyle bir ligin üstünde hücum cephaneliğine sahipler. Sarı kırmızılıların bu orta sahası Şampiyonlar Ligi içi yeterli değil. Bir de böyle maçlarda daha üretken olmak için Lemina ile başlamamak gerekiyor. Bu zorluk seviyesi maçlarda olur ama böyle maçlarda çok defansif kalıyor.
Bu galibiyetler tabi ki Galatasaray için önemli. Hak ederek, iyi oynayarak kazanıyorlar ama burada irdelenmesi gereken önemli konu; eylülde başlayacak Şampiyonlar Ligi gibi zorluk seviyesi yüksek maçlar öncesi takımı (test) edecek eksiklerini göreceği oyunlar değil. Hatta sahada rakip olamıyorlar, zorlayamıyorlar. Bu şu anki bana göre Türk futbolunda birçok sorun varsa saha içinde en önemlisinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle devam ederse her geçen gün makasın daha da açılacağı kesin görünüyor.
Bu da Avrupa'da bu sezon yapılan önemli transferlerle büyük başarılar bekleyen Galatasaray için ne kadar fayda sağlayacak bekleyip göreceğiz.
LEVENT TÜZEMEN – MAKİNE BARIŞ
Ekmeğini taştan çıkarmak' sözünün en güzel örneğini Barış Alper Yılmaz'ın attığı golde gördük. G.Antep maçının yıldızı, Karagümrük kilidini açan isim oldu. Torreira'nın savunmadan attığı uzun topa fırlayan Barış, müthiş bir mücadele örneği gösterip kuvvetini de kullanarak G.Saray'ın golüne imza koydu. Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk'un, Barış'ın gücüne, inatçılığına, kazanma duygusuna ve mücadelesine fazlası ile ihtiyacı olacak.
G.Saray yönetimi, acil bir durum söz konusu olmazsa Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra Barış ile ilgili düşüncelerini masaya yatırmalı. Bu şartlarda G.Saray'ın Barış'ın hırsına ve çalışkanlığına çok ihtiyacı var. Karagümrük'ün önde yaptığı alan baskısı G.Saray'ın oyun kurmasını engelledi. Bu anlayışı Çek hocaları belirledi. Sanchez'e Tresor'un yaptığı hareket çok sertti ve doğru bir kırmızı kart çıktı. Karagümrük 10 kişi kaldıktan sonra G.Saray oyuna ve topa hakim oldu pozisyon üstünlüğünü ele geçirdi. Sane ve Yunus'un kanat bindirmelerinde etkisiz kalması G.Saray'ın rakip sahada çoğalmasını önledi.
Sane'nin etkisizliği, alıştığımız süratinden uzak olması ve pas hataları beni şaşırttı. G.Saray yönetimi, Sanchez ve kaleci Günay ile de sözleşme uzatarak doğru hamle yaptı. Özellikle 60. dakikada Günay, kalesinde devleşip golü engelledi. Osimhen'in oyuna girmesi hem takımı hem tribünleri coşturdu. G.Saray baskıyı artırdı, Osimhen'in varlığı rakip savunmanın da dengesini bozdu. Fatih'in kendi kalesine attığı golle birlikte G.Saray da rahatladı.
MUSTAFA ÇULCU – SIKINTILAR VAR
Karagümrük, önde baskı ve presle başladı ancak bu sadece 10 dakika sürdü. Savunma güvenliğini unutunca ilk uzun topta arkadaki geniş boşluğu ve Doh'un bireysel hatasını değerlendiren Barış ile Galatasaray golü buldu. Doh ikinci spesifik hatasında kırmızı gördü ve Karagümrük bitti.
23 yaşındaki Fildişili oyuncu, 21 dakikada arkadaşlarına ihanet etti, maçı verdi. 10 kişi kalan rakibi karşısında oyun Galatasaray'ın egemenliği altındaki oynandı. Osimhen gelince hareketlilik, ezici üstünlük ve aksiyon arttı, galibiyet geldi. Uzun bir aradan sonra İcardi'nin sahalara dönmesi seyirciyi coşturdu. Geçen sezonun en çok maç yöneten hakemlerinden Ozan Ergün, iyi bir fiziğe sahip. Barış'ın golünde önce karşılıklı el-kol teması var, devamında Barış'ın eli illegal kullanım olarak Doh'un yüzüne temasla itiyor. Oyuncunun düşmesi veya yüzünü tutması gerekmiyor.
Bu bir faul ve sarı kart olmalıydı. Kontra atak olduğu için hakem yakalayamadı; peki VAR ne yapıyor? VAR işte bu durumlar için var ama bu pozisyonda maalesef yok! Doh'un 21'de Sanchez'in bacağına basmasını hakem sahada kendi tespit etmeliydi! Ama ülke hakemlerimizdeki VAR'a yaslanma hastalığı devam ediyor, garip olan da bu kabul görüyor.
Hakemler şunu bilmeliler VAR maçı kurtarır hakemi gömer. Gol pozisyonda VAR önce kendini kırmızı kartta da hakemi gömdü. VAR'dan gelen kırmızı kart net doğru. 36'da Berkay'ın kendi ayağından sekip doğal olan koluna gelen topta Galatasaray penaltı bekledi, devam penaltı olmaz.
Garip olan şu hakem elini kulağına götürüyor yine VAR'ı işaret ediyor. Osimhen açık ofsayt gol iptali doğru. Hakemin faul tespitlerinde ve kart tasarruflarında ciddi sıkıntıları var.