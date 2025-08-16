Usta yazardan Galatasaray'ın yıldızına övgü: Formasının içine yüreğini koyan adam...

Sahada Sane, kulübede İcardi ve Osimhen var. Golü geçen maçın yıldızı ve ligin en hızlı en bire birde güçlü oyuncusu, her maçı sanki son maçı gibi oynayan gerçek bir savaşçı ve de karakter olan Barış Alper Yılmaz atıyor.

Yani sarı kırmızılılar böyle bir ligin üstünde hücum cephaneliğine sahipler. Sarı kırmızılıların bu orta sahası Şampiyonlar Ligi içi yeterli değil. Bir de böyle maçlarda daha üretken olmak için Lemina ile başlamamak gerekiyor. Bu zorluk seviyesi maçlarda olur ama böyle maçlarda çok defansif kalıyor.



