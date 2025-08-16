Pavard transferinde Galatasaray’a Suudi rakip! İşte teklif ettikleri maaş

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Fransız oyuncuyu yüksek maaşı sebebiyle elden çıkarmak isteyen Milano ekibi, transfer için 15-20 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Tutto Mercato'nun haberine göre, 29 yaşındaki oyuncunun tek talibi Galatasaray değil. Fransız oyuncunun eski takımı Lille ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda görmek isteyen Suudi ekibi NEOM SC, Pavard'ı takip eden takımlar arasında.