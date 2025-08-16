Pavard transferinde Galatasaray’a Suudi rakip! İşte teklif ettikleri maaş
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, yaz transfer döneminde savunmaya hem sağ bek hem de stoper olarak görev yapabilecek bir oyuncu takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri ise Inter forması giyen Benjamin Pavard. Fransız yıldızla ilgili transfer sürecinde yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Fransız oyuncuyu yüksek maaşı sebebiyle elden çıkarmak isteyen Milano ekibi, transfer için 15-20 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep ediyor.
Tutto Mercato'nun haberine göre, 29 yaşındaki oyuncunun tek talibi Galatasaray değil. Fransız oyuncunun eski takımı Lille ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda görmek isteyen Suudi ekibi NEOM SC, Pavard'ı takip eden takımlar arasında.
NEOM SC'nin Fransız oyuncuya yıllık maaş teklifinin 8 milyon Euro olduğu ve Pavard'ın aldığı en cazip teklifin bu olduğu bildirildi.
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 38 maça çıkan defans oyuncusu, 1 gol ve 1 asitlik katkı yapmıştı.
