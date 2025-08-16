CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Pavard transferinde Galatasaray’a Suudi rakip! İşte teklif ettikleri maaş

Pavard transferinde Galatasaray’a Suudi rakip! İşte teklif ettikleri maaş

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, yaz transfer döneminde savunmaya hem sağ bek hem de stoper olarak görev yapabilecek bir oyuncu takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri ise Inter forması giyen Benjamin Pavard. Fransız yıldızla ilgili transfer sürecinde yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pavard transferinde Galatasaray’a Suudi rakip! İşte teklif ettikleri maaş

Yaz transfer döneminde kadrosunu sağ bek ve stoper oynayabilen bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Pavard transferinde Galatasaray’a Suudi rakip! İşte teklif ettikleri maaş

Bu mevkiye net bir takviye yapmayı isteyen sarı-kırmızılılar; Wilfred Singo, Ainsley Maitland-Niles, Sacha Boey gibi isimlerle ilgilenmişti.

Pavard transferinde Galatasaray’a Suudi rakip! İşte teklif ettikleri maaş

Sarı-kırmızılıların bu mevkide ilgilendiği son isim ise Inter forması giyen Benjamin Pavard.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pavard transferinde Galatasaray’a Suudi rakip! İşte teklif ettikleri maaş

Fransız oyuncuyu yüksek maaşı sebebiyle elden çıkarmak isteyen Milano ekibi, transfer için 15-20 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep ediyor.

Pavard transferinde Galatasaray’a Suudi rakip! İşte teklif ettikleri maaş

Tutto Mercato'nun haberine göre, 29 yaşındaki oyuncunun tek talibi Galatasaray değil. Fransız oyuncunun eski takımı Lille ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosunda görmek isteyen Suudi ekibi NEOM SC, Pavard'ı takip eden takımlar arasında.

Pavard transferinde Galatasaray’a Suudi rakip! İşte teklif ettikleri maaş

NEOM SC'nin Fransız oyuncuya yıllık maaş teklifinin 8 milyon Euro olduğu ve Pavard'ın aldığı en cazip teklifin bu olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 38 maça çıkan defans oyuncusu, 1 gol ve 1 asitlik katkı yapmıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den transferde ters köşe! Kerem Aktürkoğlu derken... F.Bahçe'den transferde ters köşe! Kerem Aktürkoğlu derken... 10:00
Aslan'dan 20 milyon euroluk transfer! Aslan'dan 20 milyon euroluk transfer! 09:44
Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 09:38
Cuesta için yeni teklif! Cuesta için yeni teklif! 09:29
Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor! Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor! 09:28
Nice - Toulouse maçı hangi kanalda? Nice - Toulouse maçı hangi kanalda? 09:24
Daha Eski
F.Bahçe'den ses getirecek transfer! Devin Özek işi bitiriyor F.Bahçe'den ses getirecek transfer! Devin Özek işi bitiriyor 09:22
Monaco - Le Havre maçı hangi kanalda? Monaco - Le Havre maçı hangi kanalda? 09:18
Lens - Lyon maçı hangi kanalda? Lens - Lyon maçı hangi kanalda? 09:13
Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! 08:57
Bugünkü maçlar 16 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 16 Ağustos Cumartesi 2025 08:20
Kayserispor’a yeni sponsor Kayserispor’a yeni sponsor 01:15