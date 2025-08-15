TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç'in sözleşmesi uzatıldı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cimbom'da son olarak Günay Güvenç'in sözleşmesi yenilendi.

KONUYLA İLGİLİ KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ:

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.