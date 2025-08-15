CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç'in sözleşmesi uzatıldı!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç'in sözleşmesi uzatıldı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak Günay Güvenç'in sözleşmesi yenilendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 18:57 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 19:03
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç'in sözleşmesi uzatıldı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cimbom'da son olarak Günay Güvenç'in sözleşmesi yenilendi.

KONUYLA İLGİLİ KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ:

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

