Osimhen'le oynayacağız

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro İcardi, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı. İcardi, "Bir aydır takımla antrenmanlara çıkıyorum. En kısa sürede takımla ilk maçıma çıkmak ve destek olmak istiyorum. Bu sene birçok hedefimiz var" dedi. Victor Osimhen'le yan yana oynamak için sabırsızlandığını ifade eden Arjantinli forvet, "Maalesef geçen sene birlikte oynadığımız maç sayısı çok az oldu. En önemlisi şampiyon olmaktı. Gol kralı oldu geçen sene Osimhen, bu sene birlikte oynayacağız ve çok keyif alacağımızdan eminiz" yorumunu yaptı. Tecrübeli futbolcu, çocukların sevgisine ve şampiyonluklarla formasına döneceğini aktarıp, "Çocuklarla farklı bir bağ kurup, onların Galatasaray aşkının ne kadar arttığını görüyorum. Benim için de gol atıp galibiyetler getirip şampiyon olup geri ödemem gereken bir borç aslında" yorumunu yaptı.

Kerem'e başarılar dilerim

Eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini değerlendiren Mauro İcardi, "Kerem'le ilgili çok bir şey söyleyemem. Futbol bu. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Galatasaray için çok önemli bir insandı. Benim için değerli, sevdiğim bir insandı. Kariyeri ve milli takım için de iyi olacaksa transfer olabilir, kendi kararıdır. Kerem'e başarılar dilerim" dedi.