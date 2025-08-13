GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata’nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Morata, Galatasaray'ın açıkladığı 651 bin euroluk feragat miktarının gerçeği yansıtmadığını belirterek bu tutarın daha yüksek olduğunu savundu.

Milliyet'te yer alan habere göre "Diğer sözleşmesel haklarım" ifadesiyle prim ve bonuslara işaret eden tecrübeli oyuncunun, bu kalemlerden yaklaşık 400 bin eurodan vazgeçtiği öğrenildi.