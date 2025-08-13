CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata'nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata’nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'dan ayrılırken taraftara teşekkür eden, ancak yönetime sitemli sözler yönelten Alvaro Morata, kulübün açıkladığı 651 bin euroluk feragat tutarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. İspanyol futbolcunun bahsettiği asıl rakam ise ortaya çıktı. İşte o rakam…

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:11
GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata’nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

Galatasaray'dan ayrılan Alvaro Morata, taraftara teşekkür ederken kulüp yönetimine yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata’nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

İspanyol golcü, ilk olarak sarı-kırmızılı camiaya seslenerek şunları söyledi: "İlk günden itibaren bana kendimi evimde hissettirdiniz ve kariyerimde yaşadığım en olağanüstü desteklerden birini sundunuz. Ne yazık ki, kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim."

GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata’nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

"Verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığı anlar oldu. Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşmesel haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım. (Yayınlanan rakam doğru değildir)."

GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata’nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

Morata, Galatasaray'ın açıkladığı 651 bin euroluk feragat miktarının gerçeği yansıtmadığını belirterek bu tutarın daha yüksek olduğunu savundu.

GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata’nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

Milliyet'te yer alan habere göre "Diğer sözleşmesel haklarım" ifadesiyle prim ve bonuslara işaret eden tecrübeli oyuncunun, bu kalemlerden yaklaşık 400 bin eurodan vazgeçtiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata’nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

Deneyimli futbolcu, sözlerine prensip vurgusu yaparak devam etti: "Benim için hem hayatta hem de işte bazı prensipler vardır ki, asla çiğnenmemelidir. Herkesin hakkına saygı göstermek bunlardan biridir."

GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata’nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

"Kazanılmış olanın tanınmaması ve ödenmemesi, benim gözümde kabul edilemez ve inandığım adalet ile profesyonellik değerlerine aykırıdır. Bu konular çoğu zaman açıkça konuşulmaz; ancak taraftara gerçekte ne olduğunu açıklamanın doğru olduğuna inanıyorum."

GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata’nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

Son olarak takıma ve teknik heyete özel teşekkür eden Morata, şu ifadeleri kullandı: "Siz ve İstanbul şehri daima kalbimde yer alacaksınız. Bugün ve gelecekte sizlere en iyisini diliyorum."

GALATASARAY HABERİ - Alvaro Morata’nın feragat ettiği para ortaya çıktı! İşte o rakam

"Teknik direktöre ve onun harika ekibine özel olarak teşekkürler. Galatasaray'ın tarihini yazmaya devam edeceğinizden eminim. Paylaştığımız anlar için tüm takım arkadaşlarıma ve Florya'daki tüm emekçilere yürekten teşekkür ederim."

