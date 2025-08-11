CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson seferberliği!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson seferberliği!

Manchester City’de Brezilyalı eldivenle 3 sene futbol oynayan Leroy Sane, Galatasaray’daki ortamı ve kulübün potansiyelini anlatarak Ederson’u ikna etti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Ederson seferberliği!

Artık kaleci transferine yoğunlaşan G.Saray'da gözler artık tamamen Ederson'a çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, dört bir yandan 31 yaşındaki Brezilyalı eldiveni adeta ablukaya aldı. Sezonun flaş transferlerinden Leroy Sane, Manchester City'de 3 sene birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Ederson ile transfer sürecinde hep temas halinde kaldı. 2017-2020 yılları arasında Ada'da birlikte forma giydiği Ederson ile görüşen Sane, kesinlikle G.Saray'a gelip forma giymesi gerektiğini söyledi.

3 SENELİK SÖZ KESİLDİ

G.Saray'ın büyüme potansiyeli ve hedeflerinin oldukça yüksek olduğunu, arkadaşlık ortamı ile tribünlerin de harika olduğunu belirten Sane, Ederson'un ikna sürecinde başrolü üstlendi. G.Saray yönetimi de 31 yaşındaki eldiveni Sane sayesinde ikna etmekte güçlük çekmedi. Sosyal medyadan Sane'nin G.Saray formalı fotoğrafını beğenen Ederson, G.Saray ile 3 senelik prensip anlaşmasına vardı ve Manchester City ile pazarlıkların sona ermesini bekliyor.

TAFFAREL DE DEVREDE

Ederson'un Brezilya Milli Takımı'ndaki kaleci antrenörlüğünü yapan Claudio Taffarel de transfer sürecinde çalışan isimlerden birisiydi. Hem G.Saray hem de Brezilya'da efsane olarak gösterilen, her Brezilyalı kalecinin idolü olan Taffarel, Ederson'a Türkiye'de yaşayacağı deneyimle ilgili çok pozitif şeyler söyledi.

AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray
