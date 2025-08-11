CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'a olimpiyat şampiyonu transfer: Myriam Fatime Sylla

Galatasaray Daikin, 30 yaşındaki Olimpiyat altın madalyasına sahip İtalyan yıldız voleybolcu Myriam Fatime Sylla'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 19:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 19:22
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Fildişi Sahili asıllı İtalyan oyuncu Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya Milli Takımı forması da giyen deneyimli oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak İtalya'nın Vero Volley Milano ekibinde forma giyen Myriam Sylla, pasör çaprazı ve smaçör olarak oynayabiliyor.

Sylla, geçen yıl İtalya Milli Takımı'yla olimpiyat şampiyonluğu yaşamıştı.

İŞTE KULÜBÜN PAYLAŞIMI

1
