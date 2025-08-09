CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Mücadelede özellikle sarı-kırmızılıların kazandığı iki penaltı pozisyonu gündem oldu. Eski hakem Fırat Aydınus, Gaziantep FK-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:55
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2) ve Eren Elmalı kaydetti.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

Gaziantep FK-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı takımın kazandığı iki penaltı tartışma konusu oldu.

Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

Eski hakem Fırat Aydınus, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını Hürriyet'teki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

"TORREIRA'NIN HAREKETİ PENALTI DEĞİL"

1. dakikada Gaziantep'in penaltı beklediği pozisyonda Torreira kayarak geliyor, ilk müdahalesi topa. Kırık olan dizi rakibine gelseydi, kontrolsüz hareketten penaltı olurdu fakat Gaziantepli Lungoyi, istemdışı Torreira'nın bacağına basıyor. Devam kararı doğru.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

"İLK PENALTIDA VAR'IN HAKEMİ ÇAĞIRMASI DOĞRUYDU"

10. dakikadaki pozisyonda önce Sallai, Rodrigues'in formasını çekiyor; sonra Rodrigues, Sallai'nin.. Buradaki kritik detay şudur: Sallai rakibini çekerken top oyunda değil, Rodrigues rakibini çekerken top oyunda. Bu yüzden VAR o sekansı gösterip hakemi monitöre çağırdı. Ancak asıl sorun, Şansalan'ın durduğu yer. Korner atılan köşeye bakınca pozisyonun tam tersi tarafında kalması tam bir hata. Yayın diğer tarafında dursaydı, ilk çekmeyi görüp top oyuna girmeden önce uyarısını yapardı. Hatta penaltıyı kendi verebilir, oyunun 3.5 dakika durmasını engelleyebilirdi. Ama yanlış yerde durup yanlış pozisyon aldığı için bu kadar beklenmeye ve VAR'ın devreye girmesine sebebiyet veren kendisidir.

Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

"ARDA KIZILDAĞ KENDİNİ ÇOK RAHAT YERE BIRAKTI"

45+1. dakikada yine Gaziantep'in beklediği pozisyonda Arda Kızıldağ'ın sağ eli Eren Elmalı'nın ensesinde, Eren'in de sol eli Arda'nın formasında. Arda kendisini çok rahat yere bırakıyor. Devam kararı doğru.

Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

"ALİ ŞANSALAN POZİSYONA O KADAR UZAKTI Kİ!"

İlk yarının uzatmalarında Galatasaray'a verdiği penaltıda da Gaziantepli futbolcu, Barış Alper'in rakibinin ayağına basıyor. Kaleci Burak'ın ceza sahası dışında topa elle dokunduğu için kırmızı kart gördüğü pozisyonda VAR müdahalesi doğru. Ama pozisyona o kadar uzak ki Ali Şansalan, neredeyse orta sahada. Tabii, "Nasıl olsa VAR var!"

Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor
Çakar'dan penaltı yorumları!
DİĞER
Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihini duyurdular! Fenerbahçe'ye 1 iyi 1 kötü haber...
Çanakkale'de orman yangını 2. gününde! Bakan Yumaklı: "Yangınlar büyük ölçüde kontrol altında"
Kerem'in imza tarihi belli oldu! F.Bahçe Feyenoord'a elenirse...
Usta yazardan Ali Şansalan eleştirisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? Iğdır FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? 10:39
İstanbulspor - Serik Spor maçı hangi kanalda? İstanbulspor - Serik Spor maçı hangi kanalda? 10:33
Kayserispor'a Portekizli 10 numara! Kayserispor'a Portekizli 10 numara! 10:16
Kulüpler Birliği’nden yabancı sınırı talebi! Kulüpler Birliği’nden yabancı sınırı talebi! 10:05
Kerem'in imza tarihi belli oldu! F.Bahçe Feyenoord'a elenirse... Kerem'in imza tarihi belli oldu! F.Bahçe Feyenoord'a elenirse... 10:02
Erzurumspor FK - Sivasspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor FK - Sivasspor maçı hangi kanalda? 09:58
Daha Eski
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Antalyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:31
F.Bahçe'den dev takas planı! F.Bahçe'den dev takas planı! 09:31
Boey yeniden Aslan oluyor! Boey yeniden Aslan oluyor! 09:31
Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor 09:28
Samsunspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Samsunspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 09:24
Çakar'dan penaltı yorumları! Çakar'dan penaltı yorumları! 09:17