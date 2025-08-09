Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Mücadelede özellikle sarı-kırmızılıların kazandığı iki penaltı pozisyonu gündem oldu. Eski hakem Fırat Aydınus, Gaziantep FK-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Gaziantep FK-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı takımın kazandığı iki penaltı tartışma konusu oldu.
Eski hakem Fırat Aydınus, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını Hürriyet'teki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...
"TORREIRA'NIN HAREKETİ PENALTI DEĞİL"
1. dakikada Gaziantep'in penaltı beklediği pozisyonda Torreira kayarak geliyor, ilk müdahalesi topa. Kırık olan dizi rakibine gelseydi, kontrolsüz hareketten penaltı olurdu fakat Gaziantepli Lungoyi, istemdışı Torreira'nın bacağına basıyor. Devam kararı doğru.
10. dakikadaki pozisyonda önce Sallai, Rodrigues'in formasını çekiyor; sonra Rodrigues, Sallai'nin.. Buradaki kritik detay şudur: Sallai rakibini çekerken top oyunda değil, Rodrigues rakibini çekerken top oyunda. Bu yüzden VAR o sekansı gösterip hakemi monitöre çağırdı. Ancak asıl sorun, Şansalan'ın durduğu yer. Korner atılan köşeye bakınca pozisyonun tam tersi tarafında kalması tam bir hata. Yayın diğer tarafında dursaydı, ilk çekmeyi görüp top oyuna girmeden önce uyarısını yapardı. Hatta penaltıyı kendi verebilir, oyunun 3.5 dakika durmasını engelleyebilirdi. Ama yanlış yerde durup yanlış pozisyon aldığı için bu kadar beklenmeye ve VAR'ın devreye girmesine sebebiyet veren kendisidir.
"ARDA KIZILDAĞ KENDİNİ ÇOK RAHAT YERE BIRAKTI"
45+1. dakikada yine Gaziantep'in beklediği pozisyonda Arda Kızıldağ'ın sağ eli Eren Elmalı'nın ensesinde, Eren'in de sol eli Arda'nın formasında. Arda kendisini çok rahat yere bırakıyor. Devam kararı doğru.
"ALİ ŞANSALAN POZİSYONA O KADAR UZAKTI Kİ!"
İlk yarının uzatmalarında Galatasaray'a verdiği penaltıda da Gaziantepli futbolcu, Barış Alper'in rakibinin ayağına basıyor. Kaleci Burak'ın ceza sahası dışında topa elle dokunduğu için kırmızı kart gördüğü pozisyonda VAR müdahalesi doğru. Ama pozisyona o kadar uzak ki Ali Şansalan, neredeyse orta sahada. Tabii, "Nasıl olsa VAR var!"