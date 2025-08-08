TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson ve İlkay Gündoğan'ı gündemine almıştı. Ada basını, İngiliz devinin iki futbolcuyla ilgili aldığı kararı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Premier Lig devinin, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Brezilyalı kaleciyi bonservisiyle gönderme kararı aldığı ve oyuncunun da Galatasaray ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Manchester City, Ederson'un yanı sıra Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim İlkay Gündoğan ile de yollarını ayırıyor.
TBR Football muhabiri Graeme Bailey, tecrübeli futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de çok fazla zamanı olmayabilir. City de kendisine ayrılmak istediği takdirde gitmesine izin vereceğini iletti" ifadelerini kullandı.