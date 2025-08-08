CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson ve İlkay Gündoğan'ı gündemine almıştı. Ada basını, İngiliz devinin iki futbolcuyla ilgili aldığı kararı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 12:51
TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

Yeni sezon öncesi ilk olarak Leroy Sane'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, uzun uğraşlar sonrası Victor Osimhen'i de takıma kazandırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

Osimhen transferi sonrası eksik görülen diğer bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştıran Cimbom, kaleci ve orta saha transferi için gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden yönetim, Ederson ve İlkay Gündoğan'ı listeye almıştı.

TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

İngiliz basını, Manchester City'nin iki futbolcuyla ilgili kararını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

TBR Football'ın haberine göre; City, Ederson ile yola devam etmeyecek.

TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

Premier Lig devinin, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Brezilyalı kaleciyi bonservisiyle gönderme kararı aldığı ve oyuncunun da Galatasaray ile anlaşma sağladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

Manchester City, Ederson'un yanı sıra Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim İlkay Gündoğan ile de yollarını ayırıyor.

TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

TBR Football muhabiri Graeme Bailey, tecrübeli futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de çok fazla zamanı olmayabilir. City de kendisine ayrılmak istediği takdirde gitmesine izin vereceğini iletti" ifadelerini kullandı.

