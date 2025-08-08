TRANSFER HABERİ - Manchester City'den flaş Ederson ve İlkay Gündoğan kararı! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Yeni sezon öncesi ilk olarak Leroy Sane'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, uzun uğraşlar sonrası Victor Osimhen'i de takıma kazandırmıştı.