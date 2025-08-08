TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı: Galatasaray istese yarın o kaleciye imza attırır!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız transferlere imza atan sarı-kırmızılılar, Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarına da hız verdi.

Manchester City'nin tecrübeli file bekçisi Ederson için pazarlıklarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. A Spor yorumcusu Kaya Temel, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Galatasaray istese yarın Inter'in kalecisi Yann Sommer'e imza attırır. Ancak öncelik Ederson'da, şu an tüm yoğunluk bu transferde." ifadelerini kullandı.

Kaya Temel: Galatasaray istese yarın Yann Sommer'e imza attırır. Ederson için uğraşılıyor.pic.twitter.com/Tiwxl2bjN9 — Fotomaç (@fotomac) August 8, 2025

Inter ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki İsviçreli kaleci, geçtiğimiz sezon 53 resmi maçta forma giydi. Kalesinde 55 gol gören Sommer, 22 karşılaşmada ise gol yemedi.