TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı: Galatasaray istese yarın o kaleciye imza attırır!

TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı: Galatasaray istese yarın o kaleciye imza attırır!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’la ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 14:55
TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı: Galatasaray istese yarın o kaleciye imza attırır!

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız transferlere imza atan sarı-kırmızılılar, Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarına da hız verdi.

Manchester City'nin tecrübeli file bekçisi Ederson için pazarlıklarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. A Spor yorumcusu Kaya Temel, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Galatasaray istese yarın Inter'in kalecisi Yann Sommer'e imza attırır. Ancak öncelik Ederson'da, şu an tüm yoğunluk bu transferde." ifadelerini kullandı.

Inter ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki İsviçreli kaleci, geçtiğimiz sezon 53 resmi maçta forma giydi. Kalesinde 55 gol gören Sommer, 22 karşılaşmada ise gol yemedi.

