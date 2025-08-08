Okan Buruk'tan Osimhen ve Icardi'nin yokluğunda flaş karar! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de 3 senedir üst üste şampiyonluk kupasını kimselere bırakmayan 5 yıldızlı G.Saray, bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor. Bugün G.Antep FK ile 21.30'da deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak. Harika bir yaz dönemi geçiren ve kadrosunu Leroy Sane ile Osimhen'i alarak çok daha güçlendiren Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon 36 haftada sadece Beşiktaş'a deplasmanda kaybetmişti.

LİGDE 8 MAÇTIR KAZANIYOR

Son 8 Süper Lig maçından da zaferle ayrılan, ve son dördünde kalesinde gol bile görmeyen sarı-kırmızılılar kaldığı yerden devam etmek istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'da geçen sezonki kadroya göre ilk 11'de büyük değişiklikler olmayacak. Muslera'nın yerine eldivenleri Günay'ın giymesi beklenirken, Osimhen ve İcardi'nin hazır olmaması nedeniyle sahaya Barış Alper Yılmaz'ın tek forvet olarak çıkması bekleniyor. Transfer görüşmelerinde bulunan Morata'nın ilk 11'de riske edilmesi beklenmiyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Kulasin, Abena, Arda, Rodrigues, N'Diaye, Sorescu, Bacuna, Kozlowski, Maxim, Boateng

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Zaniolo, Barış Alper