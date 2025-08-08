Kaleci operasyonu

Bugün start verilecek Süper Lig öncesinde kadrosuna iki takviye gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, henüz kaleci konusunda somut bir adım atamadı.Listede bulunan isimlerle doğrudan temasta bulunan menajer George Gardi, 4 kaleci için görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek tarafından görevlendirilen İtalyan menajer, PSG'den ayrılması beklenen Donnarumma için şansını zorluyor. Manchester City'den ayrılması beklenen Brezilyalı Ederson da ciddi bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

OKAN BURUK BEĞENİYOR

Bu iki kalecinin maliyetli isimler olması nedeniyle alternatifte daha uygun eldivenler yer alıyor. Geçen sezon da transfer listesinde yer alan Olympiakos ve Yunanistan Milli Takımı'nın 1 numarası Tzolakis, teknik direktör Okan Buruk'un da en beğendiği isimlerden birisi. Ayrıca İspanyol ekibi Mallorca forması giyen 1.97 boyundaki Dominik Greif transferini de zorlayan sarı- kırmızılılar, bu dört isimden birisini sonlandırmaya çalışacak. Hangi isimle anlaşma sağlanırsa hemen özel uçakla İstanbul'a getirilecek.