Günay Güvenç'ten Galatasaray'ın olası kaleci transferine dair flaş yorum!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 00:01
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrılırken maçın ardından Günay Güvenç, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE GÜNAY GÜVENÇ'İN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz."

"KALECİ GELİYORSA,BEN SAVAŞA HAZIRIM"

"Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa, ben savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Ben oynadım, genç kalecimiz var. Elde değerlerimiz var. Kaleci gelecek büyük ihtimalle. Galatasaray'ın menfaati için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte başarı istiyoruz. Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, ben bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz."

