Galatasaray'a iyi haber! Lisansı çıkarılmayan Carlos Cuesta'ya talip var

Galatasaray'da yeni sezon için takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Carlos Cuesta konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Güney Amerika basınında çıkan habere göre, sarı kırmızılı ekibin 26 yaşındaki futbolcusu için Brezilya'dan talip çıktı.

Brezilya ekibi Vasco de Gama'nın savunmasını güçlendirmek için kolları sıvadığı ve Galatasaray'dan Carlos Cuesta'yı renklerine katmak istediği öğrenildi.

Haberde, Galatasaray'ın lisansını çıkarmadığı Cuesta'nın transferi konusunda her türlü kolaylığı sağlayacağı da belirtildi.

İki ekip arasında transfer görüşmelerinin başladığı ve kısa sürede işin resmiyet kazanacağı gelen bilgiler arasında.

Carlos Cuesta, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Galatasaray'da 9 maçta forma giydi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan Kolombiyalı savunma oyuncusunun sarı kırmızılı ekiple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.