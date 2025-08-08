GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı! İşte o takım

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Avrupa'da transfer dönemi hız kesmeden devam ederken Serie A ekibi Udinese, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 16:16
Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'ya talip oldu.

Tutto Mercato'nun haberine göre, bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Florian Thauvin'in yerine hamle yapmak isteyen Udinese, Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Zaniolo'ya olan ilginin yanı sıra, Udinese'nin kanat transferi için alternatifleri mevcut. İtalyan oyuncu, Serie A ekibinin öncelikli hedefi olarak görülse de Lorenzo Insigne de masadaki seçeneklerden bir tanesi.

Geçtiğimiz sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Zaniolo, 36 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

