GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Zaniolo'ya İtalya'dan talip çıktı! İşte o takım

Tutto Mercato'nun haberine göre, bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Florian Thauvin'in yerine hamle yapmak isteyen Udinese, Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.