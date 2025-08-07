İdölüm Ronaldo

Barış Alper Yılmaz, redbull.com verdiği demeçte idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı. Milli futbolcu, "Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım. Kendim de öyle olmaya çalıştım. Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim" dedi. Sarı-kırmızılı takımdaki başarılarına değinen Barış Alper, "Gerçekten benim için unutulmaz dört yıl geride kaldı Galatasaray'da. Son üç yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım" diye konuştu.