Avrupa Aslan'ı

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, gözünü Avrupa'daki başarılara dikti. Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar hedefleyen sarı-kırmızılılar, yıldızlarla dolu kadrosuyla UEFA'yı da heyecanlandırıyor. Victor Osimhen'in bonservisini alarak Avrupa futbolunda ses getiren Aslan; Leroy Sane hamlesiyle de dikkat çekmişti. Öte yandan kadroda yer alan Mauro İcardi'nin sakatlığını atlatması da göze çarpan diğer detay olarak göze çarpıyor.

YENİ FORMAT ÖNEMLİ

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezondan itibaren uygulanan yeni 'lig' formatına çok önem veren UEFA, Galatasaray'ın güçlü kadrosuna önem veriyor. Aslan'ın arka arkaya hamleleri Avrupa futbolunun patronunu da heyecanlandırıyor. Bu sezon rekabetçi ve yeni formatın tamamen oturduğu bir Şampiyonlar Ligi bekleyen UEFA; Osimhen, Sane ve İcardi gibi yıldızların turnuvaya renk katmasını düşünüyor.

İstanbul heyecanı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması tribün açısından da heyecan katıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların, geçmiş yıllarda oluşturduğu atmosfer ve yaptıkları koreografiler her zaman beğeni topluyor. Galatasaray tribünlerinin yeni sezonda bir kez daha Devler Ligi'nde ses getirmesi bekleniyor.

En başarılı Türk takımı

Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları arasında Galatasaray başarılarıyla öne çıkıyor. 1992'deki yeni formatta ilk kez yer alan takımlardan biri olan Aslan; Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final, Şampiyonlar Ligi'nde de iki kez çeyrek final oynadı. Cimbom; iki kez de son 16 turuna kalma başarısı gösterdi. 17 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan sarı-kırmızılılar, en fazla turnuvada yer alan Türk takımı konumunda.

18. kez yer alacak

Cimbom, 2025-2026 sezonuyla beraber 18. kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Devler Ligi'nin yeni formatı olan lig etabında ilk kez mücadele edecek Galatasaray, en son 2023-2024 sezonunda turnuvada boy gösterdi. Aslan, 17 kez katıldığı Devler Ligi'nde 122 maça çıktı, 29 galibiyet, 31 beraberlik, 62 mağlubiyet yaşadı.

Osimhen ilk kez

Sarı-kırmızılı takıma rekor bonservisle transfer olan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynayan Osimhen, yeniden Devler Ligi'ne dönecek. Nijeryalı forvet, Şampiyonlar Ligi'nde en son 2023-2024 sezonunda Napoli formasıyla boy gösterdi. Osimhen tüm kariyerinde toplamda 17 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıktı, rakip filelere tam 9 gol attı.