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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe maçında devleşmişti

Galatasaray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe maçında devleşmişti

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Daha önce dünya çapında birçok kaleciyle temasa geçen ancak anlaşma sağlayamayan sarı kırmızılılar, rotasını Yunan eldiven Konstantinos Tzolakis'e çevirdi. İşte detaylar... GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 12:06 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 12:24
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Galatasaray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe maçında devleşmişti

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle büyük ses getiren sarı kırmızılılar rotasını kaleci transferine çevirdi.

Galatasaray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe maçında devleşmişti

Daha önce dünya çapında birçok kaleciyle temasa geçen sarı-kırmızılılar, yüksek bonservis ve maaş talepleri nedeniyle rotayı Yunan eldivene çevirdi.

Galatasaray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe maçında devleşmişti

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, son olarak Olympiakos'un genç yeteneği Konstantinos Tzolakis'i transfer gündemine aldı.

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Galatasaray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe maçında devleşmişti

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

22 yaşında file bekçisinin Olympiakos ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe maçında devleşmişti

Avrupa kulüplerinin radarında olan Tzolakis'in piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe maçında devleşmişti

F.BAHÇE'Yİ AVRUPA'DAN ELEMİŞTİ

Konstantinos Tzolakis, Olympiakos'un Fenerbahçe'yi elediği Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında kurtardığı 3 penaltıyla adından söz ettirmişti.

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