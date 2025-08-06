Galatasaray kaleci transferinde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe maçında devleşmişti

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Daha önce dünya çapında birçok kaleciyle temasa geçen ancak anlaşma sağlayamayan sarı kırmızılılar, rotasını Yunan eldiven Konstantinos Tzolakis'e çevirdi. İşte detaylar... GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 12:06Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 12:24
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