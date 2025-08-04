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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen kadroya!

Osimhen kadroya!

Teknik direktör Okan Buruk, takıma geç katılan Victor Osimhen’i cuma günü oynanacak olan G.Antep maçında sahaya ilk 11’de sürmeyecek ancak kadroya dahil edecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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Osimhen kadroya!

Tüm G.Saray taraftarı muradına erdi ve Osimhen sadece imzayı atmakla kalmadı artık takımla birlikte çalışmalara da başladı. Türkiye'de yüzyılın transferi olan Nijeryalı yıldızın bir an önce hazır hale gelmesi için teknik heyet ve sağlık heyeti seferber olmuş durumda. Uzayan transfer sürecinde teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Osimhen, İstanbul'a iyi bir halde geldi. Ancak maç formu eksik olduğu için Nijeryalı yıldız riske edilmeyecek.

ICARDI DE RİSKE EDİLMEYECEK

Teknik direktör Okan Buruk, her ihtimali göz önünde bulundurarak Osimhen'i, cuma günü G.Antep FK ile deplasmanda oynanacak Süper Lig ilk hafta maçının kadrosuna dahil edecek. Lisansı çıktığı için oynamasında bir engel bulunmayan Osimhen'in maçın gidişatına göre süre alma ihtimali bulunuyor. Oyuncusuyla ilgili durumunu bu haftaki idmanlarla netleştirecek olan Okan Buruk, uzun bir sakatlıktan çıkan Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'yi de ilk haftada riske atmayacak.

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