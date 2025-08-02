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Haberler Galatasaray GALATASARAY LAZIO MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY LAZIO MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig öncesi son provasında Lazio ile kozlarını paylaşacak. Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldız transferlerle güçlenen sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta taraftarını coşturarak sezona bomba gibi başlamak istiyor. Kaleci transferi için merakla bekleyen taraftarlar maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:18 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 11:21
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GALATASARAY LAZIO MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi son hazırlık maçında İtalya'nın köklü ekibi Lazio'yu konuk ediyor. Kalede Günay Güvenç'in yer alması beklenirken eldiven arayışı henüz tamamlanamayan sarı-kırmızılılar, Ederson'da yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye geçen G.Saray, Alisson Becker ve John Victor seçeneklerini değerlendiriyor. Peki Galatasaray - Lazio hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lazio hazırlık maçı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - LAZIO MAÇINDA OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray, yaz transfer döneminde adeta şov yaptı. Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle kadroya katılarak büyük ses getirdi. İstanbul'a coşkulu bir karşılama ile gelen Osimhen'in Lazio maçında forma giymesi bekleniyor ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun fiziksel durumunu göz önünde bulundurarak ilk 11'de başlatmayabilir. Okan Buruk, "Osimhen'in transferi Avrupa'da yankılandı, bize büyük güç katacak," diyerek iddiasını ortaya koydu.

KALECİDE TRANSFERİNDE MALİYET RAMPASI

Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kalesini sağlama almak için çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk, kaleci transferi hakkında, "Ederson ve James Trafford listemizdeydi, ancak maliyetler yüksek. Beklediğimiz isimler var, görüşmeler devam ediyor." açıklamasını yaptı. Öte yandan, Paris Saint-Germain'in yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın adı da Galatasaray ile anılıyor, ancak transfer henüz netleşmedi.

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