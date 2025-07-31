Okan Buruk Galatasaray'ın transfer hedefini açıkladı! "Osimhen sonrası önceliğimiz..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"YÖNETİCİLERİMİZ EKONOMİK OLARAK GALATASARAY'A ÇAĞ ATLATIYOR"

"Oyuncular uzun bir tatil yaptı. Leroy Sane sadece kısa bir tatil yaptı. Oyuncuların hepsi tatile doydu. Çok daha fit geldiler. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkı insanlar soruyor. Galatasaray geçen sene iyi başlamadı, bu sene iyi başlamadı demelerinin sebepleri oyuncular iyi tatil yapamamıştı. Gerçekten iyi de çalıştılar. Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Çok konsantre, yüzde 100, Avrupa kupası oynuyormuş gibi oynadık Strasbourg maçını. Lazio maçında seyirci sayısı da daha fazla olacak. Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor."

"OYUNCULAR ARTIK 'GALATASARAY'A GELİRİM' DİYOR"

"Galatasaray'ın dünya çapındaki durumuna bakınca; bana 'Avrupa'da takım çalıştırmak ister misiniz?' deniyor, Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi... Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geliyor. Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek ister. Ondan sonrası, yol sizi farklı bir yere götürebilir."

"GALATASARAY'DA OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

"11 yaşımda Florya'ya girdim. Florya'yı da ben kapattım. Florya'da üst kattaki odaya çıkmak farklı bir duyguydu, onu da yaşadım. En eşleştiğim takımda teknik direktör oldum. Hep doğru zamanda olmasını istedim. Doğru zamanda oldu. Galatasaray'ın efsanesi olarak bir şeyleri başarmış bir teknik direktör olarak geldim. Bu görevi bana layık gördüğü için başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmem gerekiyor. Benim için bir hayaldi. Babam iyi bir Galatasaraylıydı. Tüm maçlara giderdi. Rahmetliyi 14 yaşımda kaybettim. Futbolculuğumu da göremedi. Benim için büyük bir gurur Galatasaray'da olmak ve başarılar yakalamak."

OSIMHEN VE SANE HAKKINDA

"Osimhen 'Galatasaray'a geleceğim' dedikten sonra, 2.5-3 hafta önce çalışma programı verdik. Sane çok önemli oyuncu. Bize karşı oynadı. Bize karşı oynayan, bizim stadyumumuzu gören oyuncuların Galatasaray'a karşı ekstra sevgisi oluyor. Sane, Bayern Münih'teyken bu stadyumda oynadı, inanılmaz atmosferdi. 60 dakika çok güçlü oynamıştık. Bunlar işi kolaylaştırıyor. Ben onunla birebir görüştüm, video call yaptık. Karşılıklı görüştük. Abdullah Kavukcu, George Gardi transferin içindeydiler. Hep beraber görüşmemiz oldu. Menajeriyle birlikte oturduk. 2-3 kere Leroy ile görüştük, ne kadar istediğimizi söyledim. Başkanımız başta olmak üzere Abdullah Kavukcu görüşmeyi yürüttü. Kulüp olarak yapabileceğimiz her şeyi yaptık."

"OSIMHEN ÇOK ÖNEMLİ TEKLİFİ REDDETTİ"

"Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Geldi. Hayırlısı olsun. Gerçekten önemli bir transfer. Peşinatı bile transfer sıralamasında ikinci... Suudi Arabistan'dan gelen çok önemli bir teklifi reddetti ve Galatasaray'ı seçti. Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil. Isak konuşuluyor, 100 milyon üstü. İyi oyuncuların en ucuzu 40'tan 50'den başlıyor. Bugünün fiyatlarına bakınca Torreira ve Davinson'u bedavaya almışız. Kimi sorsanız 15-20 istiyorlar."

"OSIMHEN SONRASI ÖNCELİĞİMİZ..."

Hep Osimhen'in transferi üzerine odaklandık. Sane transferinden sonra en büyük isteğimiz Osimhen'i bitirip ondan sonra diğer bölgelerle ilgili karar vermekti. Orada acil karar vereceğimiz yerlerden biri de kaleci. Ayrıca savunmaya da takviye yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çok beğendiğiniz isimler geliyor ama her ismi de alamıyorsunuz. Ana hedefimiz kaleci ve savunmaya bir oyuncu.