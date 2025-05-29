Galatasaray'da Fernando Muslera: Hayatımın en doğru kararıydı!

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, basın toplantısında Başkan Dursun Özbek ile beraber açıklamalarda bulundu.

Toplantıda ilk olarak Başkan Dursun Özbek söz aldı. İşte Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"MUSLERA İÇİMİZDEN BİRİSİ"

"Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'a emekleri için teşekkür ederim. Bizim için yabancı futbolcu değil, bizden yani içimizden birisi. 14 sezon sarı-kırmızılı forma için ter dökmüş çok değerli kardeşim. Mücadeleden kaçmayan çok değerli bir Galatasaraylı. Güler yüzü ve efendiliği ile Türkiye'deki tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran önemli birisi. Bu ülkede çocukların Nando'nun formasıyla maçlara gittiğini gördük. Ülkemizde bu gurur sahip olan çok az kaleci ve sporcu olduğunu düşünüyorum."

"PROTOKOL İMZALADIK"

"Nando'ya veda etmiyorum, çünkü dünya futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Kendisiyle protokol de imzaladık. Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda bizi temsil edecek."

"MUSLERA'NIN KALMASINI İSTEDİM"

"Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Buradaki varlığımızı bütün dünya üzerinde geliştirmek ve Galatasaray'ı daha da tanıtmak için bir projemiz var. Fernando Muslera bu projenin bir parçası. Galatasaray'ın uluslararası projeleri var. Multi club gibi. Nando bu projemizin parçası. Güney Amerika ile ilgili bir parçası. Galatasaray'da devam etmesini çok istedim ama memleketinde dönmeyi tercih etti. Bunu da anlıyorum. Galatasaray'a hizmeti bitmedi. Nando ile yaptığımız işleri önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Galatasaray'a hizmet süresi bitmedi, farklı bir şekilde devam edecek."

"MUSLERA'NIN HİZMETLERİ DEVAM EDECEK"

"Muslera ile tartıştığımız konu... Önemli olan nokta şu, Galatasaray bir his takımı. Baba Gündüz'ün dediği gibi... Muslera, Galatasaray'a hizmet etmek isteyen birisi. Sahalarda eksikliğini hissedeceğiz ama hizmeti devam edecek. Başkan ve yönetim olarak isteğimiz bu. Daha çok taze... Memleketine dönsün... Ona söz verdim, memleketinde ziyaret edeceğim ve bu işbirliğinin detaylarını görüşeceğiz."

"MUSLERA BURADAYKEN YENİ KALECİYİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

"Soru Nando'nun yerine kim gelecek mi? Bu soruyu şu an burada cevaplamak istiyorum. Son maçına çıkacak. Nando kalecimiz ve bu durum devam ederken, yeni kaleciyi konuşmak istemiyorum."

İŞTE MUSLERA'NIN SÖZLERİ:

"BAŞAKŞEHİR SON MAÇIM"

"Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Beni buraya getiren Daniel Fonseca'ya, Fatih Terim'e, Claudio Taffarel'e teşekkür ederim. Hayatımın en doğru kararıydı. Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum."

"OKAN BURUK TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

"Çok büyük oyuncular ve çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim. Başkanımıza teşekkür ederim, çok iyi teklifleri kalmam için kabul etmedi. Benim için bir ağabey. Okan Buruk'a teşekkür ederim, çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdi."

"HAYATIMIN SONUNA KADAR GALATASARAY'IN BİR PARÇASI OLACAĞIM"

"Çok duygusal bir an, 14 sene aynı kulüpte olma ve her şeyi vermeye çalışmak. Bu çok az bir oyuncunun söyleyebileceği bir şey. Basına teşekkür ederim. Her rakibimize ve başkanlarına teşekkür ederim. Florya'da ve Kemerburgaz'da çalışan herkese teşekkürler. Fadıl hocaya teşekkürler. Unuttuğum insanlar varsa özür dilerim, çok duygusal bir an. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kazandık. Yönetime de teşekkürler. Hayatımın oyuncu olarak bir dönemli kapanıyor ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak. Taraftarlarımıza 14 sene için sevgi, saygı ve mutluluk verdiler. İyi ve kötü günümde yanımda oldular. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarısınız. Bu kulübü bırakmayın ve hep yanında olun."

"FUTBOLU BIRAKMIYORUM"

"Başkanımla konuştuk, futbolu tamamen bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Memleketime ve aileme yakın bir yerde olacağım. Babama ve kız kardeşime yakın olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem."

"HER SENE TÜRKİYE'YE GELECEĞİM"

"Bu milliyetçi ülkede bana gösterilen sevgi ve saygıdan çok mutlu oldum. Karşılıksız bir şekilde bunların yapılmasından mutluyum. Her sene buraya geri geleceğim. Görüşmeye devam edeceğiz."

"AVRUPA KUPASI KAZANAMAMAK İÇİMDE BİR UKDE"

"Galatasaray'da Avrupa kupası kazanamadım, bu içimde bir ukde."

"ÜÇ SENE ARKA ARKAYA ŞAMPİYONLUK HİÇ KOLAY DEĞİL"

"Sakatlandığım bir dönemde eşim bana dört parmaklı eldiven dikti, sonra giyim markamız da bu eldiveni üretti. Eşime de teşekkür ederim. Oğlumun burada çok güzel anıları var, kutlamalarda o da uygulandı. Sonrasında çok güldük. Üç sene arka arkaya şampiyonluk hiç kolay değil."

"KEŞKE CUMA GÜNÜ 25 NUMARALI FORMAYI GİYEBİLSEM"

Dursun Özbek: "Nando, Başakşehir maçıyla Galatasaray kariyerine başladı. Şimdi yeni bir kariyerine yine Başakşehir maçıyla birlikte başlayacak."

Muslera: "Bir dönem bitiyor. Başakşehir'le başladı, Başakşehir'le bitecek. Keşke yarın 25 numaralı formayı giyebilsem."

"HEYKELİMİN YAPILMASI ÇOK FAZLA OLUR"

"Heykelim çok fazla olur, 2000 sezonundaki kadro heykeli hak etti. Ben, onların çok altında kaldım."