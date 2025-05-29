Avrupa hayalim var

Aslan'da çifte kupalı zafere büyük katkı veren Barış Alper Yılmaz, TRT Spor'a röportaj verdi. Barış Alper, "Şampiyon oyuncu olmak çok farklı. Sezon başından beri hedef şampiyon olmaktı. Bazen zorluklar oluyor ama pastayı yiyen biz olduk, çok şükür. Beşinci yıldızı taktık, Türkiye'nin en büyük kulübü ve ilk beş yıldızı takan kulübüyüz" dedi. Performansını yorumlayan milli yıldız, "Her sene performans olarak üstüne koyuyorum ama bu sezon özelinde istediğim hedefe gelemedim. Daha çok gol atmam gerekiyordu ama ne yazık ki bazen olmuyor. Buna da şükür" diye ekledi. Avrupa'da forma giyme hayalinden bahseden 25 yaşındaki yıldız, "Her futbolcu gibibenim de Avrupa'da oynama hayalim var. Avrupa'da oynamak istiyorum. Kulübümü ve Türkiye'yi temsil etmek isterim. Kulübün de onayı doğrultusunda olur. Hızım nedeniyle İngiltere'yi yakıştırıyorlar. İnşallah bir gün gerçek olur. Galatasaray sayesinde buralar geldik" yorumunu yaptı.

OSIMHEN'İN KALMASINI İSTERİZ

Victor Osimhen'in kalmasını istediklerini belirten Barış Alper, "Victor Osimhen çok iyi bir oyuncu. Saha dışında da ince ve temiz bir kalbi var. Hiç egosu yok. Çok iyi oyuncu. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Kalmasını çok isteriz ama kendi karar verecek. Burada çok mutlu, İstanbul'u seviyor. Kalırsa mutlu oluruz" dedi.

OKAN BURUK'A ÖVGÜ

Barış Alper Yılmaz, hocası Okan Buruk'a teşekkür edip, "Okan hoca benim için çok özel. Hiçbir zaman oynamaktan çekinmedi, hangi pozisyon olursa olsun. Farklı pozisyonlarda oynamak insana çok fazla şey katıyor. Farklı mevkilerde oynadığında yeni şeyler öğreniyorsun" diye belirtti.