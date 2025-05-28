Dursun Özbek: Şampiyonluklara alıştık, zaten her sene şampiyonuz!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı camianın 25. şampiyonluğu şeregine Galatasaraylı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen kutlamada konuşma yaptı.

"Kimse Galatasaray'ın bileğini bükemez" diyen Özbek şunları söyledi:

Galatasaray kardeşlik ve sevgi iklimi içerisindeyken kim ne yaparsa yapsın, kimse Galatasaray'ın bileğini bükemez. Bu sezon da bunun en büyük kanıtıdır.

"5. YILDIZ YETMEZ, HEDEFİMİZ AVRUPA"

2024 - 25 sezonunda elde edilen 25. şampiyonluk sonrası 5. yıldızı takan sarı kırmızılı ekip için yeni bir başlangıçtan bahseden Özbek, Avrupa hedeflerini dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Bu bize yetmez. Bizim Ali Sami Yen'in hedefleri doğrultusunda Avrupa'daki takımları yenme hedefimiz var. Bunu en iyi gösteren takım hep Galatasaray oldu."

"HER SENE ŞAMPİYONUZ"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrara da dikkat çekerken "Şampiyonluklara alıştık, zaten her sene şampiyonuz" dedi.