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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray 29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunu şampiyonlukla bitirmeyi garantileyen Galatasaray, önümüzdeki sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna lig düzeyinde katılacak olan sarı-kırmızılıların bu turdaki 29 rakibi netleşti. İşte o takımlar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:55
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29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, turnuvaya eleme oynamadan doğrudan lig aşamasından başlayacak.

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunda kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyon Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimine ilk torbadan katılacak takımlar da belli oldu.

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Kura çekiminin ardından lig aşamasında Galatasaray, 8 takımla karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar her torbadan ikişer takımla eşleşecek ve son 16 mücadelesi verecek. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İNGİLTERE

MANCHESTER CITY

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

LIVERPOOL

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

TOTTENHAM

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ARSENAL

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

CHELSEA

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

NEWCASTLE UNITED

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İSPANYA

REAL MADRID

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

BARCELONA

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ATLETICO MADRID

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

VILLARREAL

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ATHLETIC BILBAO

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

FRANSA

PSG

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

MARSİLYA

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

MONACO

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İTALYA

INTER

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

NAPOLI

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ATALANTA

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

JUVENTUS

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ALMANYA

BAYERN MÜNİH

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

BORUSSIA DORTMUND

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

BAYER LEVERKUSEN

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

EINTRACHT FRANKFURT

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

PORTEKİZ

SPORTING

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

HOLLANDA

PSV

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

AJAX

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

ÇEKYA

SLAVIA PRAG

29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

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