29 takım belli oldu! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunu şampiyonlukla bitirmeyi garantileyen Galatasaray, önümüzdeki sezon direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna lig düzeyinde katılacak olan sarı-kırmızılıların bu turdaki 29 rakibi netleşti. İşte o takımlar... (GS spor haberi)
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İNGİLTERE
MANCHESTER CITY
LIVERPOOL
TOTTENHAM
ARSENAL
CHELSEA
NEWCASTLE UNITED
İSPANYA
REAL MADRID
BARCELONA
ATLETICO MADRID
VILLARREAL
ATHLETIC BILBAO
FRANSA
PSG
MARSİLYA
MONACO
İTALYA
INTER
NAPOLI
ATALANTA
JUVENTUS
ALMANYA
BAYERN MÜNİH
BORUSSIA DORTMUND
BAYER LEVERKUSEN
EINTRACHT FRANKFURT
PORTEKİZ
SPORTING
HOLLANDA
PSV
AJAX
ÇEKYA
SLAVIA PRAG
YUNANİSTAN
OLYMPIAKOS
BELÇİKA
UNION SAINT-GILLOISE
Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar sadece 1. torba kesinleşti. İşte 1. torbada yer alan takımlar:
REAL MADRID
MANCHESTER CITY
BAYERN MÜNİH
LIVERPOOL
PSG
INTER
CHELSEA
BORUSSIA DORTMUND
BARCELONA
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