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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk şampiyonluğun ardından gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 14:07 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 14:21
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk şampiyonluğun ardından gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"TUTKUNUN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİLER"

Bir ilke imza attık. Kupayı hep stadyumda alıyorduk. Bu kez Yenikapı'da aldık. TFF'ye teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı.

Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum.

"4 GÜNDE 2 KUPA KAZANDIK"

25. şampiyonluk, 5. yıldız. Sezonun anlamı çok büyüktü. Sezonu iki kupayla kapattık. 4 günde 2 kupa kazandık.

"AVRUPA'DA BAŞARI BEKLİYORDUK"

Bu sene ligi zaten kazanmanız lazım. Lig lokomotif. Bir sonraki sene de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım var. Avrupa'da başarı bekliyorduk aslında. Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek önemli hedefti. En çok eleştirildiğimiz ve hepimizin üzüldüğü Avrupa Ligi'nde final oynayabilecek takımken erken kaybettik. Türkiye Kupası şöyle biraz, başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Devamında Fenerbahçe deplasmanıyla başlayarak, o da tam BAY haftamıza denk geldi, sonra kazanmaya odaklandık. Oyuncularımızı oynatmak, gençleri oynatmak şansı bulduk. Bu yarış içerisinde kupayı da kazanmak ayrı bir mutluluk verdi. İlk 2 sene Türkiye Kupası'nda başarılı olamamıştık.

"BİZİM YENDİĞİMİZ TAKIM ALDI"

Şu var hep içimde: Avrupa... Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi'ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik. Tottenham'ın kazanması da... Bizim yendiğimiz takım aldı, gurur duyuyorsunuz kendinizle. Onları inanılmaz zor duruma düşürdük. Bir yandan üzülüyorsunuz, biz de olabilirdik. En önemli eleştirilerden biri Avrupa'da daha ileri gidebilirdik.

Şanssız maçlar oynadık Avrupa'da. Dinamo Kiev maçı... İlk 8'e kalsak her şey farklı olabilirdi. Niyetimiz, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Tabii burada kadro planlamanız önemli.

"BU SENE DAHA İYİ KADRO YAPACAĞIZ"

Kadroyu bu sene daha iyi yapmamız lazım. Önceki senelere göre daha çok tecrübelendik. Bu sene daha iyi kadro yapacağız.

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