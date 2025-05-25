TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek
Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezon Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen sarı kırmızılı yönetim birçok bölge için listesini belirledi. Orta saha rotasyonuna öncelik veren Cimbom, Hırvat yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 14:57 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 15:06
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Transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Cimbom, orta saha rotasyonu için sürpriz bir isme kancayı taktı.
ORTA SAHAYA DİNAMO
Galatasaray'ın Wolfsburg forması giyen Lovro Majer'i listesine eklediği öğrenildi.
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen teknik heyetin on numara ve merkez orta sahada görev yapabilen 27 yaşındaki Hırvat futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi.
Öte yandan İngiliz basınının iddialarına göre, Majer'in düzenli forma giyebileceği bir takıma sıcak baktığı kaydedildi.
CİDDİ SAKATLIK YAŞADI
Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Majer, sezonun önemli bir bölümünde forma giyemedi. Wolfsburg'da bu sezon 11 maçta görev alan Hırvat orta saha, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Majer'in kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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