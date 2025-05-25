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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezon Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen sarı kırmızılı yönetim birçok bölge için listesini belirledi. Orta saha rotasyonuna öncelik veren Cimbom, Hırvat yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 14:57 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 15:06
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek

Sezonu çifte kupayla noktalayan Galatasaray'da birçok ayrılık yaşanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek

Kadrosundan önemli kayıplar verecek olan sarı kırmızılılar gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek

Transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Cimbom, orta saha rotasyonu için sürpriz bir isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek

ORTA SAHAYA DİNAMO

Galatasaray'ın Wolfsburg forması giyen Lovro Majer'i listesine eklediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen teknik heyetin on numara ve merkez orta sahada görev yapabilen 27 yaşındaki Hırvat futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek

Öte yandan İngiliz basınının iddialarına göre, Majer'in düzenli forma giyebileceği bir takıma sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek

CİDDİ SAKATLIK YAŞADI

Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Majer, sezonun önemli bir bölümünde forma giyemedi. Wolfsburg'da bu sezon 11 maçta görev alan Hırvat orta saha, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lovro Majer sürprizi! Orta saha rotasyonu genişleyecek

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Majer'in kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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