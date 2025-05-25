7. harika Galatasaray

Harika bir sezon geçiren ve 1 haftalık süreye iki kupa sığdıran G.Saray, kazanmaya devam ediyor. Okan Buruk'un 10 futbolcu ile rotasyona gittiği İzmir deplasmanında da kazanan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi oldu. Türkiye Kupası ve Süper Lig'i müzesine götürerek tarihinde 8. kez bir sezonu çift kupa ile tamamlayan G.Saray, Göztepe önünde de fazla zorlanmadı. Rotasyonlu kadroya karşın Cimbom, 70'de Kaan ile öne geçti.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Yaklaşık 30 metreden harika bir serbest vuruş golü atan Kaan takımını öne geçiren isim oldu. Sezonun en güzel gollerinden birisini atan Kaan'ı izleyen isim 90'da Morata oldu. İspanyol yıldız temiz bir vuruşla skoru belirledi. İki kupaya karşın hız kesmeyen sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi 2-0 yenerek bu sezon ligde ilk kez 7 maç üst üste kazanmayı başardı. Bu sezon kazanma alışkanlığını bozmayan Aslan, kapanışı evindeki Başakşehir maçıyla yapacak.

DEMİRBAY DİREĞE TAKILDI

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Demirbay dün sahaya ilk 11'de çıkma fırsatı buldu. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta attığı gollerle önemli bir rol üstlenen Kerem, bu sezon ise Sara, Torreira ve Lemina'dan fazla şans bulamadı. Dün sahaya çıktığı sürede 43. dakikada İsmail Jakobs'un ortasına güzel vuran Kerem, direğe takıldı. Kaleyi birkaç kez daha yoklayan tecrübeli oyuncu skoru bulamadı ama etkili bir performans sergiledi.

OSIMHEN DİNLENİYOR

Attığı gollerle Türkiye'de rekor kıran ve müthiş bir iz bırakan Victor Osimhen, dünkü karşılaşmada kadroya alınmadı. Evde ailesi ile birlikte dinlenerek zaman geçiren Nijeryalı futbolcu, bugünkü kutlamalar öncesinde enerji depoluyor.

SANCHEZ KORKUTTU

Sahaya ilk 11'de çıkan Davinson Sanchez yine hatasız bir maç geçirirken ikinci yarıda yerde kaldı. 73. dakikada bir anda kendisini yere bırakan Kolombiyalı futbolcu, herkesi korkuttu. Ancak kısa süre sonra ayağa kalkan Davinson mücadeleye devam etti.

JELERT ON İKİ HAFTA SONRA

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Jelert, dün formasına kavuştu. Son olarak 9 Şubat'taki Adana Demir maçında forma giyen Danimarkalı, dün 80. dakikada Frankowski'nin yerine oyuna dahil oldu.

JAKOBS SINIFI GEÇTİ

Eren Elmalı'nın transferinden sonra sakatlanan ve formasını kaybeden Jakobs, dün sahaya ilk 11'de çıktı. Özellikle hücumda etkili olan başarılı futbolcu, Kerem'in direkten dönen topunda pası atan isimdi ve Morata'ya asist yaptı.

MUSLERA'YI ARATMADI

Forma şansı bulduğu maçlarda sergilediği performansla dikkat çeken Günay Güvenç, İzmir'deki karşılaşmada yine yaptığı kurtarışlarla harikalar yarattı. Kalesine gelen 5 önemli şutu da kurtaran Günay, Fernando Muslera'nın yokluğunu hiç aratmadı. Rakiplerine geçit vermeyen tecrübeli kaleci, yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarından sık sık alkış aldı.

ASLAN'DAN DEV ROTASYON

Süper Lig'de geçen hafta oynanan Kayseri maçıyla birlikte tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan eden G.Saray, İzmir'e rotasyonlu bir kadro ile gitmeyi tercih etti. As futbolcularını dinlendirmeyi tercih eden teknik direktör Okan Buruk, 7 futbolcusunu İstanbul'da bıraktı. Cezaları nedeniyle kaleci Fernando Muslara ve Gabriel Sara forma giyemediler. BU iki futbolcunun yanı sıra Victor Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakçı da İzmir kafilesinde yer almadılar ve dinlendirildiler. Ayrıca Eren Elmalı, Roland Sallai ve Mario Lemina'yı da yedek kulübesinde tutan teknik direktör Okan Buruk, as takımdan sadece Davinson Sanchez'e ilk 11'de şans verdi.