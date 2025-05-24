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Haberler Galatasaray Muslera ve Mertens'in durumu

Muslera ve Mertens'in durumu

Galatasaray'ın iki önemli ismi Fernando Muslera ve Dries Mertens için Başakşehir maçı sonrası özel bir veda töreni düzenlenecek. Her iki futbolcu da eşyalarını toplayarak ülkelerine dönecek. Muslera Uruguay'da 1 yıl daha futbol oynayacak. Ardından ülkesinde satın aldığı kulüp ile yakından ilgilenecek. Galatasaray ile bağlarını koparmayacak ve sarı-kırmızılı kulübe genç futbolcular önerecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Muslera ve Mertens'in durumu
Galatasaray'ın iki önemli ismi Fernando Muslera ve Dries Mertens için Başakşehir maçı sonrası özel bir veda töreni düzenlenecek. Her iki futbolcu da eşyalarını toplayarak ülkelerine dönecek. Muslera Uruguay'da 1 yıl daha futbol oynayacak. Ardından ülkesinde satın aldığı kulüp ile yakından ilgilenecek. Galatasaray ile bağlarını koparmayacak ve sarı-kırmızılı kulübe genç futbolcular önerecek.
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