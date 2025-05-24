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Muslera ve Mertens'in durumu
Galatasaray'ın iki önemli ismi Fernando Muslera ve Dries Mertens için Başakşehir maçı sonrası özel bir veda töreni düzenlenecek. Her iki futbolcu da eşyalarını toplayarak ülkelerine dönecek. Muslera Uruguay'da 1 yıl daha futbol oynayacak. Ardından ülkesinde satın aldığı kulüp ile yakından ilgilenecek. Galatasaray ile bağlarını koparmayacak ve sarı-kırmızılı kulübe genç futbolcular önerecek.
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