Karnaval başlıyor

Galatasaray tarihi şampiyonluğunu bugün tarihi bir kutlamayla başlıyor. Yenikapı'da iki gün sürecek olan kutlamalar için taraftarlar bugün saat 12.00'den itibaren alanda yer alabilecek. Saat 22.00'ye kadar kutlamalar sürecek. Bugün Yenikapı'ya gidecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar etkinlik alanlarında bol bol vakit geçirecek. Göztepe mücadelesi de kurulacak dev ekrandan takip edilecek. Etkinlik ücretsiz olacak ancak GS Plus üyeliği olanlar bu alana girebilecek.

DOYASIYA KUTLANACAK

10 saat boyunca Galatasaraylı taraftarlar; şampiyonluğu ve 5. yıldızın kutlamalarına başlayacak. Asıl kutlamaları ise yarın olacak. Sarı-kırmızılı takım, boğazdan Yenikapı'ya gelecek ve şampiyonluk kupasıyla birlikte Türkiye Kupası'nı da havaya kaldıracak. Tüm gün konserler yapılacak. Ayrıca sürpriz bir ismin de kutlamalarda yer alması bekleniyor. Yönetim, GS Store çadırlarında yapılacak olan ürün satışlarından büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

İZMİR'DE COŞKULU KARŞILAMA

Dün öğleden sonra İzmir'e ayak basan Galatasaray, coşkulu bir şekilde karşılandı. Yüzlerce taraftar; Adnan Menderes Havalimanı'na akın etti ve hem futbolculara hem de teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens futbolseverlerle bol bol selfie çekilirken, taraftarın ricasını kırmadı ve Galatasaraylılara üçlü çektirdi.

KİMİN VERECEĞİ BELİRSİZ

Galatasaray, şampiyonluk kupasını yarın Yenikapı'da kaldıracak. Kupayı ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun mu yoksa başka birinin vereceği henüz netlik kazanmadı.