TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Inaki Williams hamlesi! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek
Gelecek sezon için yönünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeviren Galatasaray, Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında üst düzey bir kadro ile mücadele etmek istiyor. Sarı kırmızılı yönetim, bu doğrultuda Athletic Bilbao'dan Inaki Williams için dev bir hamle planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)
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HÜCUMDA TAM BİR JOKER
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray cephesi, menajerler üzerinden nabız yoklanan Barış'ın yerine kenar forvet arayışlarına başladı.
Athletic Bilbao'dan İnaki Williams ismi ön plana çıktı. İspanya'da bu sezon 11 gol-9 asiste imzasını koyan Williams, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.
Athletic Bilbao ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 20 milyon Euro. Nico Williams'ın ağabeyi olan İnaki, İspanya'yı seçen kardeşinin aksine milli takım tercihini Gana'dan yana kullandı.
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