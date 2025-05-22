TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Inaki Williams hamlesi! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek

Şampiyonluğu garantileyerek 5. yıldızı kazanan Galatasaray'da yeni sezon planları hemen yapılmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir ekip kurmayı hedefleyen yönetim, ayrılması gündemde olan isimlerin yerine de oyuncular bakıyor...

Sezon başında Nottingham Forest'ın teklifte bulunduğu, devre arasında da West Ham United'ın talip olduğu Barış Alper Yılmaz, performansıyla değerine değer katarken önemli kulüplerin de dikkatini çekti.