CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Inaki Williams hamlesi! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Inaki Williams hamlesi! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek

Gelecek sezon için yönünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeviren Galatasaray, Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında üst düzey bir kadro ile mücadele etmek istiyor. Sarı kırmızılı yönetim, bu doğrultuda Athletic Bilbao'dan Inaki Williams için dev bir hamle planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Inaki Williams hamlesi! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek

Şampiyonluğu garantileyerek 5. yıldızı kazanan Galatasaray'da yeni sezon planları hemen yapılmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir ekip kurmayı hedefleyen yönetim, ayrılması gündemde olan isimlerin yerine de oyuncular bakıyor...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Inaki Williams hamlesi! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek

Sezon başında Nottingham Forest'ın teklifte bulunduğu, devre arasında da West Ham United'ın talip olduğu Barış Alper Yılmaz, performansıyla değerine değer katarken önemli kulüplerin de dikkatini çekti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Inaki Williams hamlesi! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek

İngilizlerin ardından İtalyanların da takip listesine giren milli futbolcunun, bu transfer döneminde 30 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satılması söz konusu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Inaki Williams hamlesi! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek

HÜCUMDA TAM BİR JOKER

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray cephesi, menajerler üzerinden nabız yoklanan Barış'ın yerine kenar forvet arayışlarına başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Inaki Williams hamlesi! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek

Athletic Bilbao'dan İnaki Williams ismi ön plana çıktı. İspanya'da bu sezon 11 gol-9 asiste imzasını koyan Williams, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Inaki Williams hamlesi! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek

Athletic Bilbao ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 20 milyon Euro. Nico Williams'ın ağabeyi olan İnaki, İspanya'yı seçen kardeşinin aksine milli takım tercihini Gana'dan yana kullandı.

F.Bahçe'den Mane bombası!
F.Bahçe'den dev golcü hamlesi!
DİĞER
PSG-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? UEFA Şampiyonlar Ligi
Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok'la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!
F.Bahçe'ye İngiliz orta saha!
Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! 03:49
G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! 03:48
Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı! Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı! 01:01
Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın! Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın! 01:01
F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! 01:01
Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..." Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..." 01:01
Daha Eski
G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! 01:01
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 01:01
Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde 01:01
Yusuf''a şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Yusuf''a şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 01:01
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer 01:01
Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? 01:01