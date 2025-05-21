Yenikapı'da büyük şov

Süper Lig'de 36. haftada Kayserispor'u 3-0 maglup ederek ligin bitimine iki hafta kala sampiyonlugunu ilan eden Galatasaray'da kutlamalar sürüyor. Sarıkırmızılılar, sampiyonluk kupasını 25 Mayıs Pazar günü alacak. Ligin 37. haftasında 24 Mayıs Cumartesi günü Izmir deplasmanında Göztepe'nin konugu olacak Cimbom, maçın ardından Istanbul'a dönecek. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na sampiyonluk kupasını Göztepe maçının ertesi gününde Yenikapı'da almak için basvuruda bulundu. TFF, sarı-kırmızılı kulübün Yenikapı'da kupayı kaldırma talebine olumlu yanıt verdi. Galatasaray, sampiyonluk kupasına 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da kavusacak. Sarı-kırmızılı takım, üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden Yenikapı'ya gidecek. Yenikapı'da birçok sanatçı sahne alacak ve görsel sovlar yapılacak.

KASAYI DOLDURACAK

Galatasaray'ın 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda gerçeklestirecegi sampiyonluk kutlamasından dev bir gelir bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerini satan Galatasaray Store magazası alanda taraftarların hizmetinde olacak. Ayrca 15 kisi kapasiteye sahip localar kurularak buralardan da gelir saglanacak.

YILDIZ YAGMURU

Galatasaray yönetimi, Yenikapı'da önemli isimleri sahnede agırlamayı planlıyor. Özellikle bu sezon Galatasaray'la özdeslesen 'Pode Sentar' sarkısının sahibi olan Mc Livinho'ya teklif götürüldü. Bunun yanısıra Galatasaray taraftarı olmasıyla bilinen Türk sanatçılara da davetler gitti. Emircan Igrek, Zara, Edis, Muti ve Suat Atesdaglı gibi sanatçılar Yenikapı'ya çagrıldı.

BILET SATISIYLA

Kutlamalarda 2024-2025 sezonunda RAMS Park'ta kullanılan kombine biletlerin geçersiz olacagı aktarıldı. Yenikapı'daki kutlamalar için Passo üzerinden bilet satılacagı vurgulandı.

NAPOLI'DE BASARMISTI

Sarı-kırmızılı takımla kariyerindeki ikinci sampiyonlugu kazanan Victor Osimhen, gol krallıgında da iddialı konumda. Osimhen daha önce Napoli'de sampiyon oldukları 2022-23 sezonunda 26 golle krallık koltuguna oturmustu. Dünyaca ünlü forvet, Italya Serie A'dan sonra Süper Lig'de de gol kralı olmak istiyor.