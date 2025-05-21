Kaleye dev adaylar

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalısmaları da hızlandı. 14 senedir kale konusunda hiç sorun yasamayan ve tam 19 kupa kazanan Fernando Muslera ile tarihi basarılar yasayan Cimbom, efsane isme vedaya hazırlanıyor. Muslera'nın ülkesi Uruguay'a dönme istemesinden sonra sarıkırmızılılarda önemli isimler transfer listesine alındı. Aston Villa'dan ayrılacak Emiliano Martinez ve Real Madrid'den Andriy Lunin yakından izleniyor. Iki ismi Avrupa'dan önemli takımlar takip ediyor.

Taffarel, Mondragon ve Muslera gibi Güney Amerikalı kalecilerle sampiyonluklara ulasan Cimbom, benzer sekilde Arjantinli Emiliano Martinez'le bu gelenegi sürdürmek istiyor. 2020'den beri forma giydigi Aston Villa'dan ayrılacak olan 32 yasındaki eldiven yeniden Sampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. G.Saray'ın bu konuda avantajlı oldugu kaydedildi. Öte yandan Real Madrid'den Ukraynalı kaleci Lunin'in de Courtois'nın arkasında kaldıgı ve sürekli oynayacagı bir takıma gitmek istedigi bildirildi.