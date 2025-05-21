GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

Bu doğrultuda birçok takviye yapacak olan Galatasaray'da önceliklerden birisi kaleci transferi...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera'nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Memleketine dönmek istiyor. Ailesi orada yaşıyor. Kendisine kalması için konuştum ama gitmek konusunda ısrarlı. Tekrardan konuşacağım." ifadelerini kullandı.