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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonun sona ermesinin ardından 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, aradığı kaleciyi Brezilya'da buldu. Ülke basını, sarı-kırmızılıların iki Avrupa deviyle birlikte transfer etmek istediği file bekçisini açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 14:23
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

2024/25 sezonunda çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

Yönetim, yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

Cimbom, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

Bu doğrultuda birçok takviye yapacak olan Galatasaray'da önceliklerden birisi kaleci transferi...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera'nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Memleketine dönmek istiyor. Ailesi orada yaşıyor. Kendisine kalması için konuştum ama gitmek konusunda ısrarlı. Tekrardan konuşacağım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

Muslera'nın ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına yoğunluk veren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Brezilya'da buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

Brezilya basını, Galatasaray'ın Santos forması giyen Gabriel Brazao ile ilgilendiğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

UOL Esporte kaynaklı haberde, 1.92 boyundaki file bekçisini sarı-kırmızılıların yanı sıra Chelsea ve Porto'nun da istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

Gabriel Brazao bu sezon Santos formasıyla çıktığı 23 maçta kalesinde 28 gol gördü. Brezilyalı eldiven, 5 maçta da kalesini gole kapattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 24 yaşındaki kalecinin Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor.

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