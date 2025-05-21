GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonun sona ermesinin ardından 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, aradığı kaleciyi Brezilya'da buldu. Ülke basını, sarı-kırmızılıların iki Avrupa deviyle birlikte transfer etmek istediği file bekçisini açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Bu doğrultuda birçok takviye yapacak olan Galatasaray'da önceliklerden birisi kaleci transferi...
Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte 14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera'nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Memleketine dönmek istiyor. Ailesi orada yaşıyor. Kendisine kalması için konuştum ama gitmek konusunda ısrarlı. Tekrardan konuşacağım." ifadelerini kullandı.
Muslera'nın ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına yoğunluk veren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Brezilya'da buldu.
Brezilya basını, Galatasaray'ın Santos forması giyen Gabriel Brazao ile ilgilendiğini yazdı.
UOL Esporte kaynaklı haberde, 1.92 boyundaki file bekçisini sarı-kırmızılıların yanı sıra Chelsea ve Porto'nun da istediği belirtildi.
Gabriel Brazao bu sezon Santos formasıyla çıktığı 23 maçta kalesinde 28 gol gördü. Brezilyalı eldiven, 5 maçta da kalesini gole kapattı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 24 yaşındaki kalecinin Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor.
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