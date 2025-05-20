Osimhen'in parası hazır

Şampiyonluk kadar G.Saray taraftarının önem verdiği bir başka konu ise Victor Osimhen'in transferi... Sarı-kırmızılılar bir yandan 5. yıldızın coşkusunu yaşarken bir yandan da Nijeryalı futbolcunun vereceği kararı bekliyor. Napoli'den kiralanan başarılı futbolcu kendisine gelen teklifleri gördükten sonra karar vereceğini yönetime iletirken, sarıkırmızılılar kalması için her yolu deniyor. G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu transferle ilgili taraftarlara müjdeli haberi verdi.

DAHA YENİ BAŞLIYORUZ

Maddi açıdan Osimhen transferinde hiçbir engel bulunmadığını belirten Kavukcu, "Osimhen'e 'Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız' dedik. Osimhen tüm teklifleri görmek istiyor. Sezon sonunda durum netleşecek. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene çok algı yaptılar. 'Geliyoruz, geliyoruz' dediler; biz geldik. 5. yıldızı almış olabiliriz ama daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'YE KAPTIRMAYIZ

G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatioğlu da Osimhen'i takımda tutmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Özellikle ezeli rakipleri F.Bahçe'nin de devrede olduğuyla ilgili iddialara da değinen Hatipoğlu, "Osimhen'i elimizde tutmak için her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızın büyük destek vereceğini biliyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Kimse merak etmesin, Osimhen'i Fenerbahçe'ye kaptırmayız" dedi.

EN ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUK

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle yapılan kutlamada konuştu. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Özbek, "Ben kendimi bildiğimden beri kazandığımız en önemli şampiyonluk oldu. Birçok cephede uğraşmak, birçok cephede başarı kazanmak zorundaydık, sadece yeşil sahalarda değil. Zor işlerin keyfi de büyük oluyor. Herkes Osimhen'in G.Saray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar. Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.