CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'in parası hazır

Osimhen'in parası hazır

G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu taraftarlara müjdeyi verdi: “Kalmak istemesi halinde Osimhen’i transfer edecek maddi kaynağımız hazır.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'in parası hazır

Şampiyonluk kadar G.Saray taraftarının önem verdiği bir başka konu ise Victor Osimhen'in transferi... Sarı-kırmızılılar bir yandan 5. yıldızın coşkusunu yaşarken bir yandan da Nijeryalı futbolcunun vereceği kararı bekliyor. Napoli'den kiralanan başarılı futbolcu kendisine gelen teklifleri gördükten sonra karar vereceğini yönetime iletirken, sarıkırmızılılar kalması için her yolu deniyor. G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu transferle ilgili taraftarlara müjdeli haberi verdi.

DAHA YENİ BAŞLIYORUZ

Maddi açıdan Osimhen transferinde hiçbir engel bulunmadığını belirten Kavukcu, "Osimhen'e 'Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız' dedik. Osimhen tüm teklifleri görmek istiyor. Sezon sonunda durum netleşecek. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene çok algı yaptılar. 'Geliyoruz, geliyoruz' dediler; biz geldik. 5. yıldızı almış olabiliriz ama daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'YE KAPTIRMAYIZ

G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatioğlu da Osimhen'i takımda tutmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Özellikle ezeli rakipleri F.Bahçe'nin de devrede olduğuyla ilgili iddialara da değinen Hatipoğlu, "Osimhen'i elimizde tutmak için her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızın büyük destek vereceğini biliyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Kimse merak etmesin, Osimhen'i Fenerbahçe'ye kaptırmayız" dedi.

EN ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUK

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle yapılan kutlamada konuştu. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Özbek, "Ben kendimi bildiğimden beri kazandığımız en önemli şampiyonluk oldu. Birçok cephede uğraşmak, birçok cephede başarı kazanmak zorundaydık, sadece yeşil sahalarda değil. Zor işlerin keyfi de büyük oluyor. Herkes Osimhen'in G.Saray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar. Muslera, memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

F.Bahçe'den Terzic sürprizi! Mou'nun yerine...
Muslera'nın gözü arkada kalmayacak!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda bebek heyecanı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta gençlerle buluştu! Terörsüz Türkiye mesajı: Meydanlarda halaylar çekilmeye, yaylalar şenlenmeye başladı
F.Bahçe'den Cherki bombası!
Galatasaray'a 10 numara tangocu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton şampiyonu devirdi! Brighton şampiyonu devirdi! 01:16
Brighton şampiyonu devirdi! Brighton şampiyonu devirdi! 01:15
F.Bahçe'de Devler Ligi için ince ihtimaller! F.Bahçe'de Devler Ligi için ince ihtimaller! 01:13
Szymanski için flaş transfer iddiası! Ayrılık... Szymanski için flaş transfer iddiası! Ayrılık... 01:03
Resmi açıklama geldi! Tadic ve Ajax... Resmi açıklama geldi! Tadic ve Ajax... 01:03
Özbek'ten Osimhen açıklaması! Özbek'ten Osimhen açıklaması! 01:03
Daha Eski
Galatasaray'a 10 numara tangocu! Galatasaray'a 10 numara tangocu! 01:02
G.Saraylı yöneticiden Osimhen müjdesi: Parası hazır G.Saraylı yöneticiden Osimhen müjdesi: Parası hazır 01:02
F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... 01:02
36. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 36. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:02
Bandırmaspor finale göz kırptı Bandırmaspor finale göz kırptı 01:02
F.Bahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! F.Bahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! 01:02