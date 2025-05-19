Rekorların takımı Galatasaray!

RAMS Park'ta çıktığı şampiyonluk maçında Kayserispor engelini zorlanmadan geçen G.Saray, Türk futboluna damgasını vurmaya devam ediyor. Her alanda rakipsiz bir şekilde ilerleyen sarı-kırmızılılar, daha önce üçüncü ve dördüncü yıldızda olduğu gibi formasına beşinci yıldızı takmayı başaran ilk takım oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte RAMS Park'ta müthiş bir coşku yaşanırken, 25. şampiyonluk kupası da müzedeki yere alıyor.

CİMBOM HER ALANDA ÖNDE

Hafta içinde kazandığı 19. Türkiye Kupası ile de rakiplerine inanılmaz bir fark atan sarı-kırmızılılar, 17 kez de Süper Kupa'yı müzesine götürerek bu alanda da liderliğini korudu. UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ile rakiplerinden kendisini ayıran Cimbom, Kayseri önünde bayram yaşadı. Osimhen, Barış ve Muslera'nın penaltıdan attığı gollerle kazanan sarı-kırmızılılar, son 2 haftaya 8 puan önde girerek mutlu sona ulaştı.

MUSLERA'DAN PENALTI GOLÜ

Sezon sonunda futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanan Fernando Muslera, dün penaltıda topun başına geldi. Taraftarların ricasını kırmayan Muslera topun başına gelerek penaltıdan fileleri buldu. Geldiği 2012 yılında da Manisa'ya penaltı golü atan Nando, ikinci gol sevincini yaşadı. Golün ardından Kayseri kalecisi Bilal'den özür dileyen Uruguaylı eldiveni kutlamak için tüm takım saha içerisine girdi.

EN MUTLU OLDUĞUM YER

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken gelecek hafta oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek. Maçın ardından kısa bir konuşma yapan Sara, "Çok mutluyum, inanılmaz bir atmosfer var. Çok uzun bir sezondu ama en iyi, en mutlu hissettiğim sezondu" dedi.

36. DURAN TOP GOLÜ

Bu sezon duran toplarda fark yaratan G.Saray, 36. golünü kaydetti. İlk olarak 26. dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen'in kafa golüyle golü bulan sarı-kırmızılılar, 89'da bir kez daha duran toptan fileleri havalandırdı. Bu kez Muslera penaltıdan golü buldu.

DEVLER LİGİ MÜZİĞİ!

Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından RAMS Park'ta ilk olarak Şampiyonlar Ligi müziği açıldı. Bu sezon doğrudan Devler Ligi aşamasına katılacak olan sarı-kırmızılılarda, yeni sezonda Avrupa'da önemli başarılar hedefleniyor.