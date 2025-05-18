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Bambaşka bir gurur

Galatasaray’da 2002’de 3. yıldızı takan Ümit Karan, 5. yıldız başarısının daha büyük olduğuna değinerek, “3. yıldız çok anlamlıydı fakat 5. yıldızı takmak bambaşka bir gurur” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 06:51
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Bambaşka bir gurur

Galatasaray'ın unutulmaz forvetlerinden Ümit Karan, Flash Haber'e konuştu. 2001-02 sezonunda şampiyon olup sarı- kırmızılı takımda 3. yıldızı takan Ümit Karan, "Galatasaray formasına 3. yıldızı taktığımızda çok mutlu olmuştum. 3. yıldız çok anlamlıydı fakat 5. yıldızı takmak bambaşka bir gurur. Düşünsenize yıldızların arasında bir büyük yıldız... Galatasaray arması ve forması yıldız savaşları gibi" dedi. Osimhen'den övgüyle bahseden Ümit Karan, "Çok güzel bir rüya gibiydi. Osimhen bambaşka bir seviye" diye aktardı.

OSIMHEN GÜZEL BİR RÜYA

Ümit Karan, Galatasaray'ın artık Avrupa'da kalıcı başarılar hedeflemesi gerektiğini dile getirdi. Artık kupa kaldırılması gerektiğini kaydeden Ümit Karan, "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hatta yarı final zor ama olabilir. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde şu aşamada kupayı kaldırmak hayalcilik olur. Gerçekçi hedef, Konferans Ligi şampiyonluğu olabilir; Galatasaray iyi oyuncular getirmeye devam ederse Avrupa'da başarı gelecek" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN TAKIMIN KENDİSİ

Ümit Karan, Mauro İcardi ve Victor Osimhen arasındaki farka vurgu yapıp, "İcardi de iyi bir golcü ama Osimhen başka; benim son dönemde gördüğüm en önemli golcü. İcardi takımın patronuydu ama Osimhen takımın ta kendisi" yorumunda bulundu.

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